Groß Machnow

Eine Monate lange Baustelle, die in Groß Machnow für viel Frust gesorgt hatte, ist Geschichte: Die B-96-Ortsdurchfahrt hat eine neue Asphaltdecke und wurde am Freitagmittag frei gegeben.

Die Bauleute vor Ort hatten zwar mit 9 Uhr gerechnet, „aber es war noch eine Besprechung nötig“, wie sie der MAZ erklärten. Dann setzte ein Mitarbeiter der Baufirma am Ortsausgang Richtung Rangsdorf die letzten Portionen Mörtel an die Verkehrsinsel, ein Kollege verständigte die Freigebenden in der Ortsmitte, und dann wurden die rotweißen Absperrungen zur Seite genommen. In der Gegenrichtung hatte sich bereits ein langer Lkw-Stau gebildet, der löste sich nun langsam auf.

Während die Trucks schon warten, räumen die Bauleute die B 96 in Groß Machnow. Quelle: Jutta Abromeit

Rangsdorfs Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) hatte die Freigabe am Donnerstagabend vor den Gemeindevertretern noch einmal angekündigt: „Morgen ist der dritte Bauabschnitt fertig.“

Von Jutta Abromeit