Dahmeland

Die Bahn und die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) sind bundesweit im Arbeitskampf. Das ist auch in der Region zu spüren. Die S 45 zwischen Flughafen BER und Südkreuz verkehrt nicht. Die S 46 zwischen Königs Wusterhausen und Westend lief in den gestrigen Morgenstunden mit kleinen Verspätungen im gewohnten 20-Minuten-Takt – allerdings nur bis Schöneberg. Die S8 verkehrte erst ab Schönhauser Allee und die S 85 erst ab Schöneweide. Bei der Regionalbahn sah es schlechter aus.

Viele Fahrgäste erfuhren erst am frühen Morgen von dem Bahnstreik

Die Fernbahnsteige auf dem Bahnhof Königs Wusterhausen, wo meist nur noch die privat betriebenen Regionalbahnen wie ODEG und NEB fuhren, waren voll. Berliner, die ins Umland wollten, wichen auf Königs Wusterhausen aus. Unter ihnen war auch George Peftoulidis. „Ich muss nach Bad Saarow und habe erst heute Morgen auf meiner Bahn-App gesehen, dass gestreikt wird, sonst wäre ich gestern Abend schon gefahren“, sagte der junge Mann. Er erzählte, dass er ursprünglich mit dem Regio von Berlin aus fahren wollte. Von Königs Wusterhausen fuhr er mit der Bahn nach Storkow und von dort mit dem Bus. Statt wie sonst 45 Minuten brauchte er durch den Umweg eine Stunde und 40 Minuten.

Auch die S-Bahn ist vom Streik betroffen. Die S 46 beispielsweise verkehrt nur bis Schöneberg. Die S 45 fährt überhaupt nicht. Quelle: Heidrun Voigt

Chris Schulze und die Schwägerinnen Dagmar und Sylvia Neujahr warteten auf den Zug nach Wismar, der 8.50 Uhr von Königs Wusterhausen abfuhr. Die drei Freundinnen möchten ein paar entspannte Tage in Rostock verbringen. „Eigentlich wollten wir mit dem Regionalzug nach Berlin fahren und von dort mit dem IC nach Rostock. Wir hatten Platzkarten. Jetzt müssen wir sehen, wie weit wir kommen“, sagte Dagmar Neujahr. Wenn gar nichts gehe, würden sie in Wismar bleiben, zumal ihr Hotel in Rostock kostenlos storniert werden könne. Durch den Streik haben die drei Frauen im Vorfeld viel telefoniert und umdisponiert. „Solchen Stress vor dem Urlaub kann man nicht gebrauchen“, waren sie sich einig. Chris Schulze hatte kein Verständnis für den Arbeitskampf: „Ich fahre jeden Tag mit der S-Bahn nach Berlin und es gibt kaum einen Tag, an dem sie pünktlich ist, und dann so etwas, wenn ich schon mal in den Urlaub fahre.“ Dagmar Neujahr sah das anders. Die Königs Wusterhausenerin erzählte, dass ihr Cousin Lokomotivführer sei und von ihm habe sie erfahren, dass es um Pensionsansprüche gehe, die die Bahn nicht wie vereinbart zahlen wolle. Deshalb hat sie vollstes Verständnis für den Streik.

Verkehr auf den S-Bahnöfen Eichwalde und Zossen fast normal

Auf dem S-Bahnsteig in Königs Wusterhausen und den S-Bahnhöfen in Eichwalde und Zeuthen lief gestern Morgen der Verkehr fast normal. An den Anzeigetafeln wurde auf den Streik und Fahrplanänderungen hingewiesen. Christian Naumann wollte um 6.40 Uhr von Eichwalde nach Berlin zur Arbeit. „Ich wusste, dass gestreikt wird, hatte aber keine Ahnung, dass die S-Bahn betroffen ist. Bei allem Verständnis, ich finde es nicht in Ordnung, dass der ÖPNV bestreikt wird“, stellte der Mann klar. Petra Schersching fuhr gestern nicht wie sonst mit dem Fahrrad zum S-Bahnhof Eichwalde, sondern mit dem Auto, um im Notfall auf den Wagen umsteigen zu können. Sie war froh, dass die S-Bahn kam.

Jasmin, Maya und Marie warteten früher als sonst auf dem S-Bahnhof Zeuthen. Die drei Mädchen wollten pünktlich zum Unterricht im Eichwalder Gymnasium sein. Auch Johanna Morgenstern stand auf dem Bahnsteig. „Ich habe mein Ticket bezahlt und kann auch erwarten, dass die Bahn fährt“, beschwerte sie sich. Früher war sie nicht aufgestanden, plant aber seit den Baumaßnahmen am Bahnhof sowieso mehr Zeit ein, weil sie dadurch oft an der Schranke warten muss. Das macht Brigitte Doberstein ebenso. „Heute bin ich auf gut Glück gekommen, dachte mir, irgendwie komme ich schon nach Berlin. Da ich am Brandenburger Tor arbeite, kann ich sowieso nicht mit dem Auto fahren, weil es dort keine Parkplätze gibt“, erzählte sie.

Den Streik fand Brigitte Doberstein in Ordnung. „Die Lokomotivführer haben meine Unterstützung“, meinte sie. Der Arbeitskampf endet am Freitag um 2 Uhr.

Von Heidrun Voigt