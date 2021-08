Luckenwalde

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer hat am Montagmorgen auch die Bahnreisenden in Luckenwalde getroffen. Der RE 3 um 6.40 Uhr nach Schwedt ist ebenso ausgefallen wie eine Stunde später der Zug um 7.42 Uhr nach Stralsund. Doch das ganz große Chaos ist augenscheinlich ausgeblieben. Die meisten Betroffenen hatten sich übers Internet informiert. Denn zwischen den Ausfall-Zügen verkehren plangemäß die Züge der Odeg. Und so drängelten sich kurz nach 7 Uhr am Gleis 4 viele Fahrgäste, die auf den Odeg-Zug um 7.11 Uhr in Richtung Rathenow warteten. Der kam pünktlich.

Die Reaktion der Passagiere auf den erneuten Streik fiel unterschiedlich aus. Ute Richter aus Luckenwalde fährt einmal im Monat mit der Bahn von Luckenwalde nach Trebbin. Sie hätte lieber den Zug eine halbe Stunde vorher genommen. „Aber zu meinem Termin komme ich trotzdem pünktlich“, sagt die 66-Jährige und nimmt die Situation gelassen. „Ich fahre seit Jahren mit der Bahn und habe schon so viel erlebt, da ist das heute keine Katastrophe.“ Für die Forderungen der Gewerkschaft hat sie Verständnis. „Auch wenn das mitten in der Pandemie kein guter Zeitpunkt ist, die Menschen sind schon durch Corona überfordert.“

Horst Galinsky (82) quittiert die Wartezeit trotz des ungemütlichen Wetters mit einem Lächeln. „Ich pendele regelmäßig zwischen Luckenwalde und Berlin, da macht mir so ein Zugausfall nichts aus.“ Er bemängelt lediglich, dass der Fahrkartenautomat nur noch mit Karte und nicht mit Bargeld zu bestücken ist. Ein anderer Fahrgast vermisst gänzlich einen Automaten am Gleis in Richtung Süden.

Zu spät zur Berufsschule

Unzufrieden ist die 16-jährige Jana aus Petkus. Sie fährt täglich zur Berufsschule nach Berlin. „Ich komme zu spät und nach Schulschluss fährt kein Zug mehr zurück. Entweder kann ich früher gehen oder es muss mich jemand abholen“, erklärt sie und zeigt wenig Nachsicht für die Zugausfälle: „Das hätten die in den Ferien machen können.“

Brian Klinger: „Der Streik ist eine Frechheit“

Richtig sauer ist Brian Klinger aus Baruth. Er fährt täglich zur Arbeit nach Berlin. Weil die direkte Verbindung zwischen Baruth und Berlin gestrichen ist, muss er den Umweg mit dem Bus nach Luckenwalde nehmen. „Ich komme anderthalb Stunden zu spät und kann nur froh sein, dass ich so einen kulanten Arbeitgeber habe. Ein anderer würde seinen Job verlieren“, sagt der 24-Jährige. Er hat sich schon oft über die Deutsche Bahn geärgert. „Ich bezahle 142 Euro für die Monatskarte und habe schon viele Verspätungen erlebt. Der Streik ist eine Frechheit. Die Gewerkschaft weiß, dass viele von der Bahn abhängig sind und nutzt das aus.“

Taxis profitieren vereinzelt

Vereinzelt profitieren Taxis von den Zugausfällen. „Wenn wir Zeit haben, stehen wir schon am Bahnhof“, sagt Guido Stern, Chef von Taxi-Wolter. Richtig freuen kann er sich dennoch nicht. „Uns tun die Fahrgäste leid, aber ich kann auch die Streikenden verstehen“, so Stern.

