Wünsdorf

Seit dieser Woche ist für Fußgänger und Radfahrer am Bahnhof Wünsdorf einiges anders: Den direkten Übergang auf der Straße Zum Bahnhof gibt es nicht mehr, diese letzten Schranken auf der Bahnbaustelle sind nun auch weg.

Dafür ist der Fußgängertunnel fertig und wurde jetzt frei gegeben. Die Bahn teilt zur Gleisquerung über die neu geschaffene Personenunterführung mit: Der Zugang zum Bahnhof auf der Ostseite beziehungsweise die Querung der Gleise „erfolgt über die Treppen oder die bauzeitliche Rampe“.

Auf der Westseite sei ein temporärer Aufzug für mobilitätseingeschränkte Personen sowie für Fahrräder und Kinderwagen errichtet. Weiter heißt es von der Deutschen Bahn, der vollständige Ausbau der zweiten Rampe erfolge voraussichtlich bis April 2022. Über die dauerhafte Schließung des Bahnübergangs waren Anwohnerinformationen mit Faltblättern an alle Haushalte verteilt worden.

Fußgänger konnten Bauarbeiten beobachten

In der Vorwoche hatte die Bahn „schienengebundene Bauarbeiten“ im gesamten Bereich des Bahnübergangs „Zum Bahnhof“ erledigt: Dort konnten Passanten den Einsatz von Arbeitszügen und Stopfmaschinen beobachten. Dadurch hatte es für Fußgänger und Radfahrer zu längeren Wartezeiten von bis zu einer halben Stunde kommen müssen. In diesen Bauphasen war ein Überqueren der Gleise zur anderen Ortsseite von Wünsdorf nicht möglich. Wer jegliche Wartezeit vermeiden wollte, der konnte die Bahntrasse nur an der Eisenbahnunterführung Chausseestraße unterqueren.

Wie schon seit Beginn der Bauarbeiten zum Ausbau der Dresdener Bahn durchgängig auf Geschwindigkeiten von 200 Kilometern je Stunde können Fahrzeuge in Wünsdorf nur über die Chausseestraße auf die andere Dorfseite kommen. Oder sie fahren von vornherein über die seit 2017 fertige Brücke in Neuhof.

Von Jutta Abromeit