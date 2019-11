Politiker im Kreistag könnten bald mehr Geld bekommen

Luckenwalde

Die 56 Abgeordneten im Kreistag von Teltow-Fläming bekommen wohl bald mehr Geld. Anstatt 250 Euro im Monat könnten sie ab Januar 320 Euro als Aufwandsentschädigung für ihre Arbeit in der Lokalpolitik erhalten.

Idee entstand mit dem Scheitern der Kreisreform

Die Änderung der aktuellen Satzung hat Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) in den Kreistag eingebracht. Sie beruft sich auf eine neue landesweite Verordnung, die nach dem Scheitern der Kreisgebietsreform 2017 entstanden ist. Denn das Land will die Lokalpolitiker besser für ihre ehrenamtliche Tätigkeit entschädigen. Mit der Änderung passe man sich in TF an die neuen Höchstsätze an, die in der Verordnung geregelt sind, erklärt die Landrätin in der Vorlage.

Sitzungsgeld : 30 statt 20 Euro

Für die 56 Kreistagsmitglieder ist das keine unerhebliche Summe. Auch das Sitzungsgeld soll von 20 auf 30 Euro angehoben werden. Die Politiker bekommen es für jede einzelne Teilnahme an einer Sitzung des Kreistages, eines Fachausschusses und sogar für die Anwesenheit bei den eigenen Fraktionssitzungen, die im Vorfeld der Gremien stattfinden.

Zahlen und Fakten Die Änderung der Entschädigungssatzung für den Kreistag klärt noch weitere Details. Bisher gab es beispielsweise zehn Euro pro Monat für Politiker, die papierlos arbeiten. Der Monatssatz soll entfallen stattdessen soll es künftig einmal pro Wahlperiode 500 Euro für die papierlose Arbeit geben. Das Geld soll unter anderem für die Anschaffung von Technik verwendet werden. Auch Kosten für die Kinderbetreuung können sich die Politiker entschädigen lassen. Bisher galt das, solange bis das Kind elf Jahre alt ist. Künftig soll es vier Jahre länger gelten und statt zehn Euro pro Stunde auf 15 Euro angehoben werden. Außerdem soll die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen mit derselben Regelung entschädigt werden. Beides müssen die Politiker aber nachweisen.

Die größte Summe erhält seit jeher der Kreistagsvorsitzende. Seine Aufwandsentschädigung soll von 900 Euro auf 1260 Euro im Monat steigen. Amtsinhaber Danny Eichelbaum ( CDU) will sich zu der möglichen Änderung aber erst äußern, wenn die Diskussionen in den einzelnen Fraktionen beendet sind.

Abgestimmt wird nur einziges Mal im Kreistag im Dezember. Eine Diskussion in den Fachausschüssen ist nicht vorgesehen.

Höchstsatz dank vieler Einwohner

Maßgeblich für die Höhe der Sitzungsgelder und Entschädigungen ist die Einwohnerzahl. TF rutscht dank der Zuzüge der vergangenen Jahre in die höchste Kategorie mit mehr als 150.000 Einwohnern.

Die Landrätin hat in der neuen Vorlage die entsprechenden Höchstsätze übernommen. „Werden diese Höchstsätze nicht überschritten gilt der Nachweis der Angemessenheit der Höhe der Aufwandsentschädigungen als erbracht“, erklärt sie.

Nuthe-Urstromtal hat sich schon angepasst

Die Kommunen haben nun also wieder einen verbindlichen Rechtsrahmen, an den sie sich halten können und sollten. Früher mussten die Städte, Gemeinden und Kreise teilweise in Einzelfällen nachweisen, dass die Höhe ihrer Aufwandsentschädigungen angemessen sind. Das ist fortan nur noch nötig, wenn sie den Höchstsatz in der Verordnung überschreiten.

Deshalb wird derzeit nicht nur die Satzung des Landkreises angepasst. Erst vor Kurzem hat beispielsweise Nuthe-Urstromtal die Aufwandsentschädigung angepasst. 110 Euro haben die Gemeindevertreter bisher pro Monat erhalten. Nun wurde sie auf 90 Euro gesenkt. Weil die Gemeinde mit seinen knapp 6700 Einwohnern so klein ist, hätte der Wert sonst über dem Höchstsatz gelegen.

Ludwigsfelde diskutiert noch über Erhöhung

Auch Ludwigsfelde steckt derzeit mitten in der Satzungsänderung. In der Autobauerstadt, die seit Oktober 27.000 Einwohner zählt, sind Anpassungen nach oben geplant – beim Sitzungsgeld von 13 auf 20 Euro und bei der Entschädigung für die Stadtverordneten von 120 auf 150 Euro.

Niedergörsdorf zahlt mehr an Ortsvorsteher

Auch in Niedergörsdorf hatten die Gemeindevertreter im Sommer eine Änderung vorgenommen:Sie passten die Entschädigungen für die Ortsvorsteher an die neuen Höchstwerte an.

Jüterbog hat Erhöhung 2018 abgelehnt

In Jüterbog haben die Stadtverordneten bereits vor einem Jahr über das Thema diskutiert. Damals war die neue, landesweite Verordnung noch nicht beschlossen.

Die Jüterbog entschieden sich im Sommer 2018 gegen eine Erhöhung, auch wenn sie zu den aktuellen Höchstsätzen gepasst hätten. Der Hintergrund: Die kleine Stadt mit rund 12.000 Einwohnern muss sparen – da wollen die Stadtverordneten mit gutem Beispiel vorangehen.

Von Victoria Barnack