Spenden für ein elektrisches Lastenfahrrad

Baruth

In Baruth ist Torsten Seltenreich als der „flinke Postbote“ bekannt. Bei der Post angestellt ist der 38-Jährige nicht, aber bei Wind und Wetter strampelt er mit seinem Fahrrad durch die Stadt und trägt den „Wochenspiegel“, diverse Werbeflyer und aushilfsweise auch die MAZ aus. Seit wenigen Tagen mit elektrischer Unterstützung.

Einige Zentner Papier im Anhänger

Der alte Drahtesel des leicht behinderten jungen Mannes war schon in die Jahre gekommen, weshalb der Transport so manches Mal schwer fiel. „Immerhin habe ich an manchen Tagen einige Zentner Papier in meinem Fahrrad-Anhänger“, erklärt Torsten Seltenreich.

Auf Initiative seines Bruders Dirk Stern und der Immobilienverwalterin Kerstin Halling wurde eine beispiellose Spendenaktion für ein Elektro-Fahrrad ins Leben gerufen. Kerstin Halling arbeitet bei der städtischen Beteiligungs- und Projektentwicklungsgesellschaft und bat wiederum die Stadtstiftung Baruth/Mark um Unterstützung.

Große Spendenbereitschaft

Deren Vorstandsvorsitzender und Baruths Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) ließ sich nicht lange bitten. Ende Dezember wurde das Projekt „ Fahrrad Postbote Baruth“ ins Leben gerufen. „Wir waren von der großen Spendenbereitschaft der Bevölkerung überrascht“, sagt Peter Ilk. „Allerdings kennen eben auch viele Baruther ihren Torsten, weil er absolut zuverlässig, pünktlich und bei jedem Wetter seine Touren absolviert. In der Bevölkerung ist er bekannt und beliebt“ so Ilk.

Bis Mitte Februar wurden für das E-Bike 2785 Euro gespendet. „31 Personen und Firmen aus dem gesamten Stadtgebiet haben diese Summe aufgebracht“, resümiert Kerstin Halling. „Mich hat am meisten berührt, dass manche Privatperson zehn Euro gegeben hat, auch das hilft“, sagt die 56-Jährige. 1000 Euro gab Torsten Seltenreich selbst dazu und die restlichen 1215 Euro stellte die Stadtstiftung zur Verfügung.

Spezielle Konstruktion

Inzwischen konnte das neue E-Bike angeschafft und übergeben werden. Dabei handelt es sich um eine spezielle Konstruktion, die als Lastenfahrrad mit elektrischer Unterstützung gebaut wurde. Und das hat seinen Preis – 5000 Euro.

„Dies erleichtert unserem Postboten Torsten natürlich enorm die Arbeit und wir alle freuen uns mit ihm“, sagt Peter Ilk. „Ich bedanke mich auch im Namen der Stadtstiftung bei den Spendern.“

Die Stiftung unterstützt unter anderem Vereine und fördert soziale und kulturelle Projekte. „Das ist wichtig, wenn man wie Baruth ein Haushaltsdefizit hat und auf etliche Aufgaben verzichten muss“, sagt Ilk. Allein im Jahr 2018 seien 75.000 Euro ausgeschüttet worden.

Große Erleichterung

Dankbar ist vor allem auch Torsten Seltenreich. „Ich hätte mir selbst so ein Fahrrad nicht leisten können, ohne einen Kredit aufzunehmen“, sagte er der MAZ. Am Anfang hatte er ein bisschen Respekt und Bammel vor dem elektrisch betriebenen Gefährt. „Aber es ist auf eine Geschwindigkeit von 25 km/h gedrosselt und ich komme gut damit zurecht“, sagt der bescheidene Mückendorfer. Inzwischen genießt der „fliegende Bote“ die Erleichterung auf zwei Rädern.

1000 Haushalte werden beliefert

Torsten Seltenreich beliefert rund 1000 Haushalte. Außer sonntags ist er jeden Tag unterwegs und legt pro Woche rund 200 Kilometer zurück. Per Pedale fährt er neben Baruth auch Schöbendorf, Paplitz und manchmal Lynow an. „Da kommen schon mal 15 Kilometer am Stück zusammen“, sagt er. Außerdem sammelt er Altpapier von der Stadtverwaltung und Privatleuten ein.

Arbeit an frischer Luft

Inzwischen kann sich der junge Mann keine schönere Arbeit vorstellen. „Ich möchte gar nichts anderes mehr machen“, sagt er. Als gelernter Bürokaufmann war er schon im Callcenter, als Hausmeister und in der Lagerwirtschaft beschäftigt. „Büro ist nichts für mich. Ich möchte an frischer Luft arbeiten und komme dabei gern mit den Leuten ins Gespräch“, so Torsten Seltenreich.

Von Elinor Wenke