Baruth bekommt den Rufbus ab Mai 2020

Baruth

Er verbindet schon Nuthe-Urstromtal mit Luckenwalde und Niedergörsdorf und den Niederen Fläming mit Jüterbog: Ab Mai soll es den Rufbus auch im Osten von Baruth geben. Das planen der Landkreis Teltow-Fläming und die Stadt Baruth gemeinsam.

„Die Nachfrage ist schon seit Längerem vorhanden“, berichtet Siegmund Trebschuh, der Dezernats- und Amtsleiter für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung in TF. Mit Politikern und Unternehmen sei die Stadt deshalb auf den Kreis zugegangen, berichtet er. „Seit Jahresbeginn haben wir das Vorhaben gemeinsam konkretisiert“, sagt Trebschuh. Um die Route in den Gesamtfahrplan einzubetten, ist noch ein wenig Vorbereitung nötig.

Das soll die Route für den Rufbus Baruth-Ost sein:

So könnte die Route für den Rufbus Baruth-Ost aussehen. Quelle: Google Maps

Am 1. Mai soll der erste Rufbus in Baruth starten. Er verbindet das Zentrum, den Bahnhof und das Industriegebiet der Stadt mit ausgewählten Haltestellen im Umland. Insgesamt könnte die Strecke 20 bis 25 Kilometer lang sein.

Angefahren werden Dornswalde, das Museumsdorf Glashütte, der Wildpark Johannismühle, der Bahnhof in Klasdorf und Klein Ziescht. Damit ist der neue Rufbus des Landkreises deutlich auch auf den Tourismus ausgelegt.

In den Rufbussen haben maximal acht Personen Platz. Quelle: Uwe Klemens

Realisiert wird das neue Angebot durch die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF). „Ein Partner wird den Rufbus dann auf die Straße bringen“, erklärt Trebschuh. Eine entsprechende Ausschreibung läuft.

In anderen Regionen von Teltow-Fläming realisieren es unterschiedliche Unternehmen, beispielsweise die Johanniter aus Luckenwalde, die auch sonst Fahrdienste leisten. Die Buchung soll mit der bewährten Kooperation mit dem Luckenwalder Unternehmen Wach und Schutz umgesetzt werden. Dort befindet sich die Zentrale für die Planung der individuellen Rufbus-Routen.

So funktioniert der Rufbus: In Nuthe-Urstromtal und Niederer Fläming fährt der Rufbus genauso wie der Skater-Shuttle montags bis freitags zwischen 5.30 Uhr und 21.30 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen startet die erste Fahrt um 8.30 Uhr. Bestellt werden kann eine Fahrt mit dem Rufbus täglich online auf www.vtf-online.de/rufbusapp.html oder unter Tel. 0 33 71/62 81 81 (für Nuthe-Urstromtal) oder Tel. 0 33 72/42 48 48 (für Niederer Fläming). Spätestens 60 Minuten vor Fahrtbeginn muss gebucht werden. Wer unter der Woche vor 8 Uhr oder an Wochenenden und Feiertagen vor 9.30 Uhr starten möchte, muss die Fahrt am Vortrag bis 17 Uhr angemeldet haben.

In Nuthe-Urstromtal und Niederer Fläming hat sich dieses System bereits bewährt. Auch rund um die Fläming-Skate gibt es den Rufbus seit vielen Jahren. Das Prinzip ist einfach und komfortabel: Der Fahrgast bestellt sich den Rufbus per Telefon an die gewünschte Start- und Ziel-Haltestelle – quasi als „Linientaxi“.

Wollen andere Nutzer zur gleichen Zeit fahren, werden sie in die Route aufgenommen.Je mehr Plätze in den kleinen Rufbussen belegt sind, desto wirtschaftlicher ist das gesamte Angebote.

Buchung ist jetzt auch online möglich

An das neue System mussten sich viele Einwohner zunächst gewöhnen. „Als wir vor mehreren Jahren mit dem Rufbus gestartet sind, war das Prinzip kaum bekannt“, erinnert sich Trebschuh. Mehrere Jahre brauchte es zur Eingewöhnung. Aus den Süd-Kommunen kam auch Kritik, die die VTF konstruktiv aufnahm.

Inzwischen steigen die Fahrgastzahlen des Rufbusses stetig an, berichtet die VTF. Einige Kunden aus den Dörfern sind zu Stammgästen geworden. „Seit dem Sommer ist die Buchung auch über eine App möglich“, erklärt Trebschuh, „damit haben wir für eine größere Flexibilität gesorgt.“

Mit der App des VTF ist der Rufbus im 21. Jahrhundert angekommen. Quelle: Victoria Barnack

Von all diesen Erfahrungen und Verbesserungen wird Baruth von Beginn an profitieren. Wie anderswo soll es aber auch für Baruth zunächst eine Testphase geben. „Unser klares Ziel ist es, den Rufbus nach der Testphase zu verstetigen“, erklärt Siegmund Trebschuh, „wir wollen nicht ein Dreivierteljahr lang fahren, um dann zu sagen, es hat nicht geklappt.“ Die Testphase ab dem 1. Mai wird ein Jahr lang dauern. 2021 wolle man weitersehen.

Kreis und Stadt teilen sich die Kosten

Der Landkreis und die Stadt Baruth teilen sich zunächst die Kosten über rund 104.000 Euro. Genauso wurde es anfangs auch in anderen Kommunen gehandhabt. „Der Erfolg des Rufbusses ist vor allem damit verbunden, die vorhandene Nachfrage vor Ort zu mobilisieren“, sagt Trebschuh. Ein gutes Marketing sei die Grundlage, um das Angebot vor Ort bekannt zu machen.

In den Gemeindevertretungen und Ortsbeiräten informiert die VTF regelmäßig, wie der Rufbus funktioniert und hofft auf Rückmeldungen der Nutzer. So könnte es auch in Baruth funktionieren. „Dann hoffen wir schnell auf gut gefüllte Rufbusse“, sagt Trebschuh.

Von Victoria Barnack