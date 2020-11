Luckenwalde

Geduld ist für viele Bauherren in Teltow-Fläming noch immer die größte Tugend. Ein halbes Jahr und länger mussten Häuslebauer im Landkreis in der zurückliegenden Zeit oft auf die Bearbeitung ihres Bauantrags warten. In der Kreis-Behörde verwies man in den vergangenen Jahren immer wieder auf fehlendes Personal und immer mehr Bauanträge. Gleichzeitig gelobte das Bauamt Besserung . Mit eingeschränkten Sprechzeiten hoffte man, sich besser auf die Arbeit konzentrieren zu können. Ein wenig scheint das inzwischen gefruchtet zu haben. Das geht aus einer MAZ-Anfrage an die Kreisverwaltung hervor.

Denn mitten in der Coronakrise – und damit deutlich eingeschränktem Betrieb in der Verwaltung – hat die Bauaufsicht in Teltow-Fläming heute mehr Anträge bearbeitet als zum selben Zeitpunkt vor genau einem Jahr. Das teilte die Baudezernentin und Beigeordnete Dietlind Biesterfeld ( SPD) mit. Sowohl Erledigungsquoten als auch Gebühreneinnahmen seien in den Monaten März bis Mai 2020 höher gewesen als im März, April und Mail 2019, erklärt Biesterfeld. „Während der coronabedingten Schließung des Kreishauses wurde deutlich mehr in Homeoffice gearbeitet, und durch die Kontaktverbote konnten Vorgänge konzentrierter abgearbeitet werden“, sagt sie.

Dietlind Biesterfeld ist Beigeordnete und Dezernentin in Teltow-Fläming. Quelle: Privat

Um mehr Zeit für die ruhige Bearbeitung zu haben, hat die Bauaufsicht schon vor Langem die Öffnungszeiten eingeschränkt. Während es seit Dezember 2019 im Kreishaus generell nur noch zwei Sprechtage gibt – dienstags und donnerstags – war diese Regelung in der Baubehörde schon Mitte 2018 getroffen worden. „Die Änderung der Sprechzeiten brachte für die Bauherrschaften, aber auch die Beschäftigten Vorteile“, resümiert die Beigeordnete nun. „In den Zeiten außerhalb der Sprechzeiten konnten konzentrierter Bauanträge bearbeitet werden. Das beschleunigte die Verfahren.“

Die Akten auf den Schreibtischen der Verwaltungsmitarbeiter dürften sich in der Bauaufsicht aber nach wie vor stapeln. Allein aus 2020 liegen 751 unbearbeitete Anträge vor. Mit dem übrigen Akten der Vorjahre sind es weit über 1000. Einige Bauherren in Teltow-Fläming warten seit zwei Jahren und länger auf ein Ja oder Nein zu ihrem Wunsch-Bauvorhaben aus der Behörde.

Derzeit mehrere Stellen im Amt unbesetzt

Die Dezernentin versichert allerdings: In solchen Fällen würden die Mitarbeiter an guten Lösung arbeiten – deshalb könne es auch mal länger dauern. „Bei Verfahren aus den Jahren 2018 und älter handelt es sich regelmäßig um Bauvorhaben, denen Hindernisse entgegenstehen, die sich eventuell noch lösen lassen“, erklärt Dietlind Biesterfeld. „Dabei ist der Grund für die lange Dauer der Bearbeitung in der Regel nicht auf Seiten der Bauaufsicht zu finden. Er ist zum Beispiel darin begründet, dass sich die planungsrechtliche Situation voraussichtlich noch ändert und das Bauvorhaben dann zulässig werden könnte.“

Auch das Personal ist weiterhin ein sorgenvolles Thema im Bauamt. „Die Fachkräftegewinnung ist für alle Bereiche der Verwaltung – so auch im Baugenehmigungsbereich – nach wie vor ein Problem“, erklärt Dietlind Biesterfeld. Auch derzeit sind mehrere Stellen in der Behörde unbesetzt.

In den vergangenen Tagen allerdings war der Service im Kreis-Bauamt aus einem anderen Grund deutlich eingeschränkt: Die Behörde hat ihr digitales System erneuert. „Nach der Umstellung auf die neue Software wird es kurzfristig möglich sein, dass die Bauherrschaft beziehungsweise ihre Entwurfsverfasser den Bauantrag online begleiten und sich über dessen Bearbeitungsstand jederzeit informieren können“, erklärt die Dezernentin. In anderen Landkreisen gibt es diesen Service schon seit vielen Monaten. „Schließlich ist die Softwareumstellung die Voraussetzung für die Teilnahme der Bauaufsicht am elektronischen Bauantragsverfahren, das zurzeit auf Landesebene für Brandenburg entwickelt wird“, erklärt Biesterfeld.

„Auch in Pandemiezeiten muss gebaut werden können“

In Zukunft sollen Bauanträge komplett virtuell abgewickelt werden können. „Das bedeutet schließlich den Übergang von der Papierakte zur elektronischen Bauakte“, sagt sie. „Aber so weit sind wir noch nicht. Ich bin zuversichtlich dass wir die weiter skizzierten Schritte bald werden gehen und den Bürgern dann einen noch schnelleren und besseren Service bieten können. Auch in Pandemiezeiten muss gebaut werden können.“

