S 46 fährt früher ab als sonst –RE 5 und RE 7 unterbrochen

Dahmeland-Fläming

An einigen Stellen in Dahmeland-Fläming wird weiterhin auf den Bahngleisen gebaut. Das führt zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr. Die Behinderungen im Einzelnen:

S-Bahn

Bei der S-Bahnlinie S 46 gibt es von Montag, 22 Uhr, bis 12. Juni, 1.30 Uhr, veränderte Fahrzeiten zwischen Grünau und Königs Wusterhausen. Die Bahnen fahren zwischen Königs Wusterhausen und Wildau sechs Minuten, von Wildau bis Grünau drei Minuten früher ab als sonst. Grund sind die Bauarbeiten am Bahnhof Zeuthen. Bei der S 2 besteht weiterhin bis 24. Juni Schienenersatzverkehr zwischen Berlin-Südkreuz und Blankenfelde. Grund sind die Bauarbeiten für die Wiederreichtung der Dresdner Bahn und die dafür notwendige Verschiebung der S-Bahn-Gleise.

Regionalexpress RE 2

Am Montag verkehrt ein Züge des RE 2 nicht über die Berliner Stadtbahn, sondern enden in Lichtenberg. Betroffen ist der Zug um 7.07 Uhr ab Königs Wusterhausen. Der Zug um 0.54 Uhr ab Königs Wusterhausen hält in der Nacht von Montag zu Dienstag nicht am Ostbahnhof. Außerdem beginnt dieser Zug erst in Lübben, nicht in Cottbus. Das gilt auch in der darauf folgenden Nacht.

Regionalexpresse RE 5 und RE 7

Die Regionalexpresslinien RE 5 und RE 7 entfallen vobn Freitagabend, 21.30 bis Montag, 4.15 zwischen Zossen und Wünsdorf-Waldstadt bzw. Baruth. Grund sind Oberleitungsarbeiten. Beim RE 7 gibt es bereits von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 4.45 Uhr, Schienenersatzverkehr zwischen Schönefeld und Wünsdorf.

Regionalbahn RB 24

Bei der Regionalbahnlinie RB 24 gibt es in den Nächten von Montag zu Dienstag und Dienstag zu Mittwoch jeweils von 21.45 bis 4 Uhr Schienenersatzverkehr zwischen Lübben und Lübbenau sowie zwischen Lübbenau und Calau. Dort werden Schienen ausgewechselt.

