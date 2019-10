Dahmeland-Fläming

Pendler können aufatmen – die Region ist in den kommenden Tagen nur von wenigen Baustellen bei der Bahn betroffen. Folgende Behinderungen gibt es:

Regionalexpress RE 2

Der RE 2 Richtung Cottbus, der um 1.21 Uhr in Königs Wusterhausen ankommt, hält in den Nächten von Sonnabend zu Sonntag und Donnerstag, 31. Oktober zu Freitag, 1. November, nicht am Ostkreuz.

Regionalexpress RE 3

Am Sonnabend von 16.45 bis 19.30 Uhr verspäten sich zwei Züge des RE 3 zwischen Luckenwalde und Berlin um fünf Minuten. Beim RE 5 gibt es in den Nächten von Sonnabend zu Sonntag und Sonntag zu Montag zwischen 23.15 und 1 Uhr bis zu 26 Minuten Verspätung zwischen Berlin und Wünsdorf-Waldstadt.

Regionalbahn RB 22

Bei der RB 22 entfallen am Freitag, 1. November, zwei Züge zwischen Königs Wusterhausen und Schönefeld. Betroffen sind der Zug aus Richtung Potsdam, der regulär um 12.54 Uhr in Königs Wusterhausen ankommen würde, sowie der Zug, der um 13.03 Uhr von Königs Wusterhausen in Richtung Potsdam abfahren würde. Es fahren Ersatzbusse, die 13 Minuten später als der Zug in Königs Wusterhausen ankommen und 14 Minuten früher dort abfahren.

Von Carsten Schäfer