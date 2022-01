Luckenwalde

Wofür gibt der Landkreis seine Millionen aus? Wie lange müssen Menschen auf eine Baugenehmigung warten? Und warum gibt es nicht genug Kitaplätze? Für all diese Fragen ist in Teltow-Fläming nicht nur die im Oktober wiedergewählte Landrätin zuständig. Das letzte Wort bei vielen Entscheidungen haben oft die drei Beigeordneten Kirsten Gurske, Dietlind Biesterfeld und Johannes Ferdinand. Acht Jahre lang sollen sie die Geschichte des Kreises maßgeblich mitgestalten. Die Hälfte davon ist jetzt rum – Zeit für ein Zwischenfazit.

Kirsten Gurske: TFs Erste Beigeordnete mit viel Erfahrung

Die meiste Erfahrung brachte 2018 Kirsten Gurske mit ins Amt. Gurske leitet das Dezernat II. Dazu gehören das Sozialamt, das Gesundheitsamt und das Jugendamt, das unter anderem für die Kitas und das Elterngeld zuständig ist. Schon acht Jahre zuvor war sie als Erste Beigeordnete auch Stellvertreterin der Landrätin. So viele Ja-Stimmen wie Gurske bekam bei der Wahl im Dezember 2017 kein anderer Bewerber im Kreistag.

Lesen Sie auch Rückblick: Kreistag wählt neue Beigeordnete im Dezember 2017

Umso höher also der Druck, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Dennoch: Grobe Fehler hat sie in den zurückliegenden vier Jahren aus eigener Perspektive nicht gemacht. „Die meisten Entscheidungen würde ich nicht anders treffen“, sagt sie, „aber mit mehr Nachdruck zur Umsetzung versehen.“ So würde sie sich heute noch mehr für neue Familienzentren stark machen und auch dafür, dass Flüchtlinge schneller aus Gemeinschaftsunterkünften ausziehen. „Lange Verweildauern in Heimunterbringung begünstigen eine tatsächliche Integration nicht“, erklärt sie.

Kirsten Gurske ist seit 2010 Erste Beigeordnete des Landkreises Teltow-Fläming. Quelle: Hartmut F. Reck

Obwohl die Flüchtlinge immer wieder Thema in ihrem Arbeitsalltag sind, sind sie – anders als in ihrer ersten Legislaturperiode – nicht mehr die schwerste Aufgabe. „In den vergangenen vier Jahren haben mir die Mühen der Ebene gezeigt, dass sie bekanntlich die größte Herausforderung sind“, sagt Gurske und meint das themenübergreifend. Beispielhaft dafür seien die Planung von ausreichend Tagespflege- und Kitaplätzen, der Erhalt des Luckenwalder Krankenhauses oder die Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes.

Und nicht zuletzt Corona. „Mich hat überrascht und erschüttert, wie fragil unser Gesundheitssystem ist und wie wenige Reserven wir auch als Landkreis für Notfälle hatten“, sagt sie.

Johannes Ferdinand während seiner Ernennung zum Beigeordneten im Jahr 2018. Quelle: Hartmut F. Reck

Johannes Ferdinand: Kreiskämmerer und erster CDU-Beigeordneter in TF

Mit ganz anderen Aufgaben hat Johannes Ferdinand zu kämpfen. Er ist nicht nur der einzige Mann in der Führungsriege sondern auch der erste CDU-Beigeordnete in TF überhaupt. Schon vor seiner Wahl hatte er sein Können als Kreiskämmerer bewiesen. Als Leiter des Dezernats I sind bei ihm noch das Hauptamt und das Amt für Bildung und Kultur angegliedert. Bis heute bleibt es für ihn immer wieder die größte Herausforderung, alljährlich einen soliden Haushalt aufzustellen. „Denn letztendlich ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ein Garant für eine gute Aufgabenerfüllung und Entwicklung“, sagt er.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anders sei es beispielsweise nicht möglich neue Rettungswachen zu bauen, Gymnasien zu modernisieren oder den Breitbandausbau zu stemmen. Und auch Ferdinand spricht bei seinem Zwischenfazit Corona an. Das Ausmaß der Pandemie habe ihn überrascht, verrät er. „Dass ein Virus das Leben in diesem Maße prägt, ist schon bemerkenswert“, erklärt er. „Davon ist auch die Arbeit in der Landkreisverwaltung stark beeinflusst worden.“

Lesen Sie auch Alle tagesaktuellen Corona-Zahlen aus TF finden Sie hier

Kein Wunder, dass Johannes Ferdinand sich gut überlegt, in welche Themen er besonders viel seiner Arbeitszeit steckt. Der MAZ verrät er, dass es durchaus einen Punkt gibt, den er im Nachhinein mit weniger Engagement versehen hätte: „Wenn ich gewusst hätte, wie viel Zeit und Mühe letztlich vergeblich in das meines Erachtens ausgesprochen hilfreiche Kreisentwicklunsgbudget investiert werden muss, hätte man vielleicht früher abbrechen können“, sagt er.

Lesen Sie auch Verschoben: Vorerst kein Kreisentwicklungsbudget für TF

Dietlind Biesterfeld: Beigeordnete für Bauen, Rechts- und Ordnungsamt

Solche Fehleinschätzungen sieht Dietlind Biesterfeld in ihrer eigenen Arbeit nicht. Sie leitet das Dezernat III, zu dem neben weiteren das Rechts- und das Ordnungsamt samt Brand- und Katastrophenschutz sowie der Denkmalschutz und die Baubehörde gehören. Ihre Antwort auf die Frage, welche Entscheidung sie heute anders getroffen hätte: „Keine.“ Auch ihre Erwartung, dass sich der Siedlungsdruck aus Berlin auf die Städte der zweiten Reihe und den ländlichen Raum auswirken würde, habe sich bestätigt. Einfacher macht das ihre Arbeit nicht. Dessen ist sich die SPD-Beigeordnete bewusst. „Diese Situation gilt es jetzt positiv zu gestalten“, sagt sie. Weil sie sowohl Klimaschutz- als auch Baudezernentin ist, will sie den Fokus auf verträglichen Wachstum legen, damit die regionale Identität erhalten bleibt.

Dietlind Biesterfeld (r.) mit ihrer Ernennungsurkunde, die sie Anfang 2018 von Landrätin Kornelia Wehlan bekam. Quelle: Elinor Wenke

Ihr Schlüssel dafür war und ist ausreichend Personal. In den vergangenen vier Jahren mussten beispielsweise die Stellen in der Ausländerbehörde, beim Brandschutz und in der Bauaufsicht aufgestockt werden. Auch beim Denkmalschutz, Tierschutz-, Umwelt- und Abfallbereich kamen neue Mitarbeiter hinzu. Ob des Fachkräftemangels und der Altersstruktur im Kreishaus wird ihr diese Herausforderung wohl auch für die restliche Amtszeit erhalten bleiben.

Lesen Sie auch Landkreis TF schafft 2022 fast 40 neue Stellen im Kreishaus

So geht es in den kommenden vier Jahren im Kreishaus TF weiter

Und wie geht es in den verbleibenden vier Jahren weiter? Einen Mangel an Aufgaben kann jedenfalls keiner der drei Beigeordneten feststellen. Kirsten Gurske nimmt sich deshalb vor allem Durchhaltevermögen vor. „Und ich sehe es auch für meinen Bereich als wichtige Aufgabe an, dass die Landrätin die Familienfreundlichkeit von Verwaltung und Landkreis priorisiert“, sagt sie.

Die Aufgaben der Beigeordneten In Brandenburg dürfen Beigeordnete in allen Gemeinden gewählt werden, die mindestens 15.000 Einwohner haben. In Teltow-Fläming gibt es drei Beigeordnete. Jede und jeder von ihnen leitet ein Dezernat der Kreisverwaltung und steht hierarchisch nur unter der Landrätin. Als Erste Beigeordnete ist Kirsten Gurske derzeit auch die offizielle Vize-Landrätin. Gurske leitet das Dezernat II. Dazu gehören das Sozialamt, das Gesundheitsamt und das Jugendamt, das unter anderem für die Kitas und das Elterngeld zuständig ist. Dietlind Biesterfeld leitet das Dezernat III, zu dem neben weiteren das Rechts- und das Ordnungsamt samt Brand- und Katastrophenschutz sowie der Denkmalschutz und die Baubehörde gehören. Als Leiter des Dezernats I ist Johannes Ferdinand auch Kreiskämmerer. Außerdem sind hier das Hauptamt und das Amt für Bildung und Kultur angegliedert.

Auch Dietlind Biesterfeld will daran arbeiten, gemeinsam mit dem Kreistag gute Arbeitsbedingungen für die knapp 1000 Beschäftigten der Verwaltung zu schaffen „und ein bürgerinnen- und bürgerfreundliches Handeln unserer Ämter zu sichern“. Inhaltlich will sie sich für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie für mehr Ausbildungskapazitäten für die Feuerwehren einsetzen. Für den Finanzmann Ferdinand steht ein „ehrgeiziges Investitionsprogramm mit dem Schwerpunkt Schulen und Infrastruktur“ ganz oben auf der Agenda.

Von Victoria Barnack