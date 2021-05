Berlin/Zossen

Wiebke Schwarzweller (FDP), die Bürgermeisterin von Zossen, ist Mitinitiatorin der bundesweiten Plattform „Stark im Amt“. Kommunalpolitiker dürfen in Deutschland nicht zu »Fußabtretern der Frustrierten« werden, das hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) jetzt erneut öffentlich erklärt, als er die Website „Stark im Amt“ mit live schaltete. Bei dieser Veranstaltung gegen zunehmenden Hass und zunehmende Gewalt gegen Bürgermeister, Kreistagsmitglieder und Landräte in Berlin war Schwarzweller dabei.

Ins Leben gerufen wurde die Plattform von der Körber-Stiftung in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden, der Bundespräsident ist Schirmherr. Bürgermeisterin Schwarzweller erklärte als Gesprächspartnerin auf dem Podium beim Eröffnungsevent: „Oft sagt man Kommunalpolitikern wie mir, das musst du aushalten. Nein, muss ich nicht!“ Sie war in den zurückliegenden erst 16 Monaten ihrer Amtszeit selbst Hass, Lüge und Verleumdung ausgesetzt. Deshalb initiierte sie dieses Portal mit, es ist zu finden unter www-stark-im-amt.de.

Mit Sachlichkeit gegen verbale Angriffe

Das Portal „Stark im Amt“ bietet Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Landrätinnen und Landräten sowie Ratsmitgliedern einen direkten Zugang zu Informationen, Angeboten und präventiven Maßnahmen, um Übergriffen vorzubeugen, aber auch um Herausforderungen eines Angriffs zu meistern. Schwarzweller sagte in Berlin: „Auf persönliche Angriffe oder auf Angriffe im Netz kann man im Prinzip nur immer wieder mit sachlichen Argumenten, Klarstellungen und positiver Kommunikation reagieren.“ Das koste viel Kraft und geht natürlich auch nur, wenn man Zugang zu entsprechenden Plattformen habe, erklärte sie und betonte: „Mittlerweile hat sich das Klima in der Stadt Zossen deutlich gebessert. Beleidigungen, Drohungen und falsche Informationen sind durch einen spürbar sachlicheren Umgang mit politischen Themen und auch mit meiner Person ersetzt worden.“

Junge Politiker sollen angstfrei arbeiten können

So sei es ihr in den zurück liegenden Monaten gelungen, in konstruktiver Zusammenarbeit mit Stadtverordneten wichtige Sachthemen zu beraten, zu beschließen und auf den Weg zu bringen. „Stark im Amt“, so die Bürgermeisterin, „gibt mir und auch meinen Kollegen in den anderen Kommunen ein hoffentlich wirksames Instrument im Kampf gegen Hass, Drohung und Fehlinformationen innerhalb der gesellschaftlichen Debatte.“ Ihrer Meinung nach sollten künftig vor allem auch junge Politiker angstfrei in die Politik gehen können, um für die Zukunft ihrer Kommunen zu arbeiten.

Auf „Stark im Amt“ gibt es zahlreiche praktische Informationen, Verhaltensvorschläge und den Zugang zu wichtigen Netzwerken, die sich bereits mit dem Problem befassen.

Denn in Deutschland ist mehr als die Hälfte der Rathauschefs (57 Prozent) schon einmal beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen worden. Die Mehrheit der Befragten (68 Prozent) hat aus Sorge vor Beleidigungen oder Angriffen sogar ihr Verhalten geändert. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) verzichtet weitgehend auf die Nutzung sozialer Medien.

Amtsträger sorgen sich um ihre Familien

Besorgniserregend für die Demokratie seien nach den Ergebnissen einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung diese Fakten: Ein Fünftel der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister (19 Prozent) hat aus Sorge um die eigene Sicherheit oder die der Familie schon über einen Rückzug aus der Politik nachgedacht, ein Drittel (30 Prozent) äußert sich zu bestimmten politischen Themen seltener als früher. Und ein Drittel der betroffenen Bürgermeister (35 Prozent) – in größeren Gemeinden mehr als die Hälfte (57 Prozent) – gab an, wegen dieser erlebten Hass- und Gewalterfahrungen schon einmal Anzeige erstattet zu haben.

Von Jutta Abromeit