In Zossens Umgebung entsteht nach Weihnachten ein neuer Wald: Rund 2000 Weihnachtsbäume pflanzt das Berliner Start-up Wundertree hier ein und will so Tannen-Müll vermeiden. Zwar können die Bäume bisher nur in Berlin und Potsdam bestellt werden, aber unterstützen können das Projekt alle Brandenburger.