Blankenfelde

Unbekannte Täter hebelten am Mittwoch das Küchenfenster von einem Einfamilienhaus in Blankenfelde auf. Nach dem Eindringen wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Bargeld und Schmuck entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.

Polizei stoppt in Kleinbeeren betrunkenen Mercedes-Fahrer

In der Nacht zum Donnerstag kontrollierten Polizisten im Buschweg in Kleinbeeren einen Pkw Mercedes-Benz. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft bei der Fahrerin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung.

Jänickendorf: Dachs tot – Pkw-Insassen kamen mit Schrecken davon

Der Fahrer eines Pkw Volkswagen befuhr am Mittwochabend die Ortsverbindungsstraße zwischen Jänickendorf und Hohlbeck, als ein Dachs auf die Fahrbahn lief. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Tier, das am Unfallort starb. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Volkswagen konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Kraftfahrerin in Waldstadt schaute zu tief ins Glas

Polizisten führten am Mittwoch eine Verkehrskontrolle im Koschewoi-Ring in Waldstadt durch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei einer Fahrerin eines Mercedes-Benz ergab einen Alkoholwert von 0,78 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt.

Von MAZOnline