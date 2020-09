Am Mellensee/Blankenfelde-Mahlow/Ludwigsfelde

Wenn am 19. September weltweit Menschen heimische Parks, Strände, Wälder, Flüsse, Flussufer und die Meere von achtlos weggeworfenem Abfall und Plastikmüll säubern, sind auch die Bürger in Städten und Gemeinden in Teltow-Fläming mit von der Partie. Von der Gemeinde Am Mellensee über Blankenfelde-Mahlow bis Ludwigsfelde reichen im Moment die geplanten Veranstaltungen. Kurzfristig können weitere Aufräumaktionen in anderen Kommunen hinzukommen.

Seit 2018 in Deutschland

Erstmalig haben sich Bürgerinnen und Bürger aus Blankenfelde-Mahlow bereits im letzten Jahr an der Umweltaktion World Cleanup Day – zu deutsch Aufräumtag – beteiligt. Auf Initiative von Christiane Streichele, die seit 2016 in der Gemeinde lebt, fanden sich Mitmacher, die sie an dem weltweiten Aufräumtag unterstützten. Darunter auch Vera Hellberg, die Ortsvorsteherin von Mahlow. Der Ursprung des World Cleanup Days liegt 2008 in Estland. Seitdem entwickelt sie sich zu einer weltweiten Bewegung mit zuletzt rund 20 Millionen Teilnehmern. Seit 2018 wächst die Bewegung auch in Deutschland. Alljährlich am dritten Samstag im September rücken die Freiwilligen in 180 Ländern dem Müll in der Nachbarschaft zu Leibe.

Sei dabei

„Bereits das zweite Mal macht unsere schöne Gemeinde bei der größten Bottom-Up-Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll mit!“, heißt es im Aufruf zum zweiten Aufräumtag in Blankenfelde-Mahlow. Und weiter: „Sei diesmal auch dabei!“ Im vergangenen Jahr waren die Aktiven auf mit Moos überwachsene Schuhe, Kühlschränke, Fensterrahmen, Kotflügel von Autos und Pflegeprodukte gestoßen. Rohre, leere Flaschen und Teppiche lagen zwischen Laub und Bäumen. Es fanden sich ganze Mülldeponien im Wald.

Treffen in drei Ortsteilen

Um auch in diesem Jahr dem Müll zu Leibe zu rücken, treffen sich die Aufräumwilligen in den drei Ortsteilen Blankenfelde, Mahlow und Waldblick am 19. September ab 10 Uhr. Nähere Informationen können per Email bei christine.streichele@worldcleanupday.de oder 0171/483 83 81 erfragt werden. „Bitte denkt an feste Handschuhe und Schuhwerk, Alltagsmasken (falls der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann) und eventuell Greifer und Schubkarre“, heißt es im Aufruf in Blankenfelde-Mahlow.

Sperenberg und Ludwigsfelde

Am Aufräumtag beteiligen sich auch Bürger in der Gemeinde Am Mellensee. Der Ortsbeirat Sperenberg ruft auf: „Macht mit und räumt auf zum World Cleanup Day rund um den Mellensee in Brandenburg.“ Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0172/941 22 41. Und in Ludwigsfelde ruft der gerade erst gegründete Verein „Ludwigsfelder Kieze“ dazu auf, den zweiten Herbstputz in Ludwigsdorf zu unterstützen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Bushaltestelle Ludwigsdorf. Kontakt: ludwigsfelderkieze@gmail.com, Tel.: 0176/21 19 10 95. Neben lokalen Unternehmen rufen auch der Südbrandenburgische Abfallzweckverband (SBAZV) zum Mitmachen beim CleanupDay auf.

Alle können teilnehmen

Beim World Cleanup Day kann sich jeder engagieren – Unternehmen, Gemeinden, Schulen Bürgerinnen und Bürger jeden Alters. Über die Website www.worldcleanupday.de des Projektträgers in Deutschland „Let’s Do It! Germany e.V.“ können Kommunen, Unternehmen, Vereine, Initiativen und Privatpersonen ihren Cleanup eintragen und Informationen zur sicheren Durchführung von Aufräumaktionen finden.

