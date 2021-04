Teltow-Fläming

Der Traum vom Eigenheim in Teltow-Fläming bleibt ein teures Vorhaben. Daran hat auch die Coronakrise 2020 nichts ändern können – im Gegenteil. Die Preise für unbebautes Land sind im Kreis sogar noch einmal gestiegen. Das geht aus den neuesten Zahlen hervor, die der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Teltow-Fläming im März veröffentlicht hat. „Der Preis ist in keiner Bodenrichtwertzone des Landkreises gesunken, im Gegenteil“, sagt Anett Thätner, die Vorsitzende des Gutachterausschusses. „Wir sehen einen sehr starken Anstieg in vielen Orten des Landkreises – hin zu 30 Prozent und darüber.“

Jedes Jahr zum Stichtag 31. Dezember werden die Bodenrichtwerte aktualisiert. Die Zahlen geben Aufschluss darüber, wie viel der Quadratmeter Grund und Boden wert ist. Die Richtwerte sind – wie der Name schon sagt – nicht verbindlich. Doch sie geben für viele Häuslebauer aber auch Verkäufer eine Orientierung darüber, welcher Preis aller Voraussicht nach zu erzielen beziehungsweise zu zahlen sein wird.

2400 Kaufverträge ausgewertet

Dafür wertet der Gutachterausschuss rund um Anett Thätner alljährlich die Kaufverträge aus Teltow-Fläming aus. Anonymisiert, versteht sich. Im Jahr 2020 waren es rund 2400. Je höher diese Zahl, desto realistischer das Bild, das die Bodenrichtwerte zeichnen. Eingeteilt sind sie in TF in fast 400 einzelne Zonen. Kleinere Dörfer sind je eine eigene Zone. Städte sowie größere Ortsteile hat der Ausschuss in mehrere Zonen unterteilt. Oft entsprechen sie einem Quartier oder ähnlich bebautem Wohngebiet.

Die teuersten Preise wurden wie in den Vorjahren schon im Berliner Speckgürtel erzielt. Allen voran in Mahlow: Im Wohnpark Musikerviertel und im Waldblick kostet der Quadratmeter unbebautes Land inzwischen 400 Euro. Das sind noch einmal gut 40 bis 50 Euro pro Quadratmeter mehr als 2019. Erst vor fünf Jahren wurde für die Bodenrichtwertzone Mahlow-Waldblick der damalige Höchstwert von 200 Euro je Quadratmeter bekanntgegeben.

In Teilen von Ludwigsfelde sind die Preise inzwischen ähnlich hoch: Der Bodenrichtwert für das Stadtzentrum liegt ebenfalls bei 400 Euro. Im Wohnpark Ahrensdorfer Heide sind es 350, ebenso in Struveshof. Hier ist der Wert sogar um bis zu 60 Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Neue Höchstpreise auch in Rangsdorf, Siehten und Großbeeren

Zum immer teueren Pflaster wird auch Großbeeren mit 330 Euro je Quadratmeter (Vorjahr: 300). Genauso hoch ist der Wert im Wohnpark Seestücke in Siehten (Vorjahr: 290). Nahe des Bahnhofs in Rangsdorf und im Bereich Blankenfelde-Mitte werden Quadratmeterpreise von 300 Euro aufgerufen.

Weil im Norden von Teltow-Fläming freies Bauland nach den vergangenen Boom-Jahren inzwischen immer knapper wird, weichen viele mit ihrem Traum vom Eigenheim Richtung Süden aus. Auch hier steigen die Preise weiter an, bestätigt der Gutachterausschuss. „Wohnbaustandorte entwickeln sich zunehmend in einer zweiten und dritten Reihe rund um den Speckgürtel Berlins und reichen bis in den südlichen Teil des Landkreises“, resümiert der zuständige Dezernent Siegmund Trebschuh. Möglich machen das unter anderem gute Bahnanbindungen nach Berlin und die mehrspurige B 101.

Beispiel Trebbin: Im Ortsteil Löwendorf ist der Bodenrichtwert im Jahr 2020 um 50 Euro auf nun 150 Euro je Quadratmeter gestiegen. Ähnlich steil nach oben zeigt die Preiskurve auch in Zossen. In der Zone Stubenrauchstraße liegt der Wert nun bei 190, wo es im Vorjahr noch 110 waren. In Klausdorf in der Gemeinde Am Mellensee steigt der neue Wohnpark in der Ortsmitte von 0 auf 230 Euro je Quadratmeter neu in die Statistik ein.

Auch der vermeintlich günstigere Blick in den Süden des Landkreises wird immer kostspieliger. So erreichen mittlerweile Stadtteile von Jüterbog Bodenrichtwerte im dreistelligen Bereich. Im inzwischen ausverkauften neuen Wohngebiet Leopoldring im Norden der Stadt liegt der Wert bei 120. Investoren planen gerade die Erschließung weiterer neuer Wohngebiete und werden sich bei den Preisen wohl an dieser Zahl messen. Tendenz steigen.

Richtig günstig ist Bauland in Teltow-Fläming nur noch auf den Dörfern. In ländlichen Gemeinden wie Niedergörsdorf, Niederer Fläming oder Baruth gibt es durchaus noch Ortsteile, in denen der Quadratmeter unbebautes Land für weniger als zehn Euro zu haben ist.

