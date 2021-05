Brand in Zossen: Kleidercontainer in Flammen

Waldstadt

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Kleidercontainer auf einem Supermarktparkplatz in der Gutstedtstraße in Waldstadt in Brand gesetzt. Auf welche Art und Weise sie das Feuer entfachten, ermittelt derzeit die Polizei. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen danebenstehenden Container über, konnte aber durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachten konnte, das mit dem Brand im Zusammenhang steht oder Hinweise auf die Brandstifter geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming wenden. Erreichen kann man diese unter Tel.: 03371/ 6000. Alternativ kann man auch das Hinweisformular im Internet zu nutzen. Dieses findet man in den Online-Services im Bürgerportal unter http://www.polizei.brandenburg.de, oder direkt unter http://polbb.eu/hinweis.

Von MAZonline