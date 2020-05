Breitbandausbau: Bürgermeister appellieren an Zossen

Teltow-Fläming

Mit einem offenen Brief wendet sich die Kreisarbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten in Teltow-Fläming an die Zossener Stadtverordneten, um für die Kooperation zum Breitbandausbau zu werben. Als einzige Kommune in TF hat sich die Stadt Zossen bisher der Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis verschlossen. Diese ist aber notwendig, damit der Kreis mit Hilfe von Fördermitteln von Bund und Land flächendeckend den Breitbandausbau vorantreiben kann. Am 27. Mai entscheiden die Zossener Stadtverordneten, ob sie der Kooperationsvereinbarung zustimmen.

David Kaluza Quelle: MAZ

Unterzeichnet ist der Appell der Kreisarbeitsgemeinschaft von dessen Vorsitzendem und Amtsdirektor von Dahme, David Kaluza (parteilos), sowie elf Bürgermeistern der Städte und Gemeinden. Zossens Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) als Antragstellerin in der Stadtverordnetensitzung hat nicht unterschrieben.

57 Schulstandorte betroffen

Wenn die Zossener zustimmen, so die Gemeinde-Oberhäupter, könnte der Auftrag noch in diesem Monat erteilt werden. Das gesamte Dienstleistungspaket erbringe der Landkreis im Interesse aller Kommunen unentgeltlich. „Als wichtigsten Bestandteil sehen wir es an, dass alle 57 Schulstandorte bis in die Gebäude mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet werden“, heißt es in dem Schreiben.

Investition von 48 Millionen Euro

Die Gemeinden seien darauf angewiesen, die von Bund und Land gewährte Förderung und vom Landkreis zugesagte Kofinanzierung von insgesamt knapp 48 Millionen Euro einzusetzen. „Diese traumhaften Konditionen setzen jedoch voraus, dass alle Kommunen an einem Strang ziehen und den Landkreis mit der Dienstleistung beauftragen“, schreiben die Kommunalpolitiker und beschwören die Zossener Stadtverordneten: „Alles hängt jetzt von Ihrer Entscheidung ab. Sie haben es in der Hand, ob unsere Schulen aufschließen können und weitere 7000 Haushalte mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet werden.“

Kaluza selbst ist überzeugt: „Bessere Konditionen für den Landkreis und die Kommunen kann es nicht geben. Wir brauchen diese Digitalisierung und warten darauf, dass es losgeht.“ Gerade auch im ländlichen Raum sei das Dienstleistungspaket eine einmalige Chance, da sich etliche Kommunen selbst den Ausbau nicht leisten könnten. „Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig moderner Datenaustausch ist – ob in der Schule, im Home Office, privat, in den Betrieben oder in der Landwirtschaft“, so Kaluza. Im Februar hatte sich bereits der Kreistag mit einem ähnlichen Appell an die Zossener gewandt.

Von Elinor Wenke