Schreiben in der Kritik - Brief an Ortsvorsteher sorgt für Unmut

Die Aufforderung der Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP), Verstöße gegen das Kontaktverbot während der bevorstehenden Oster-Feiertage zu melden, bleibt von einigen Vorstehern der Zossener Ortsteile nicht unwidersprochen. Sie werden niemanden anzeigen, aber das Gespräch suchen.