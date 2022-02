Neuhof

Anwohner der Joachimstraße in Neuhof hören den aktuellen Wetterbericht mit Sorge: Dort steht eine große alte Linde bedrohlich schief, schreibt Michael Leschnik. Der Baum stehe direkt vor seinem Grundstück. Er findet: „Von der Linde geht sehr viel Gefahr aus.“ Und er sagt beim MAZ-Gespräch: „Ich denke, bei einem größeren Sturm wird der Baum sicherlich umkippen, zumal er einen Blitzeinschlag hat.“

Sturmtief Xandra kann gefährlich werden

Dass diese Umsturzgefahr jetzt so schnell da ist, beunruhigt nicht nur ihn, auch andere Anwohner hören in Funk und Fernsehen beunruhigt, dass es mit Sturmtief Xandra am Mittwoch und Donnerstag Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde geben soll. Und für Samstag/Sonntag sind in ganz Deutschland Orkanböen angesagt. Es wird gebietsweise sogar davor gewarnt, ins Freie zu gehen.

Leschnik schreibt: „Wir haben die Stadt Zossen darüber schon in Kenntnis gesetzt, leider ohne Erfolg.“ Beziehungsweise ihnen sei gesagt worden, dass von dem Baum keine Gefahr ausgehe. Michael Leschnik sandte der Redaktion das nebenstehende Bild und schreibt dazu per Mail: „Viele Anwohner der Joachimstraße sind sehr verunsichert und hoffen, dass der Baum nicht noch ein Auto begräbt.“

Andere Neuhoferin meldete sich

Auf die MAZ-Anfrage an die Stadtverwaltung in Zossen kommt folgende Antwort aus dem Rathaus: Eine Beschwerde dieses Anwohners zu dem Baum-Problem in der Siedlung des Zossener Ortsteils Wünsdorf sei in der Stadtverwaltung nicht bekannt, erklärt Stadtsprecher Michael Roch, „auch kein Eintrag in der Bürgerbüro-Mängelliste“. Allerdings liege der Stadt ein Schriftverkehr zu diesem Thema mit einer anderen Anwohnerin vor.

Stadtsprecher: Es gab Vor-Ort-Besichtigungen

Und der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mann im Rathaus Zossen sagt: „Es gab Vorortbesichtigungen unter anderem mit Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde.“ Im Ergebnis sei festgestellt worden, dass der Baum nicht hohl sei, also es gebe beim Abklopfen keinen Hohlklang, er habe eine altersgerechte Kronen-Entwicklung und kein Totholz in der Krone, so Roch. Außerdem sagt er: „Ein Wurzelbruch oder eine Wurzelteller-Hebung konnte auch nicht dokumentiert werden.“

Der Schaden an diesem Baum stamme nicht von einem Blitz-Einschlag, „das ist ein Anfahrschaden von einem Baufahrzeug – bei Fahrerflucht – mit Rinden-Ablösung“, ein Blitzschlag habe bisher nicht dokumentiert werden können, so Sprecher Michael Roch. Dennoch stehe der Baum unter besonderer Beobachtung; im Moment „kann er sich nach Auffassung der Stadt über die noch vorhandene Rinde weiter versorgen“.

Roch: Stadt Zossen wartet Frühjahr ab

In Absprache mit der Anwohnerin, die sich gemeldet hatte, würden „das Überwallungsverhalten und der Austrieb im Frühjahr abgewartet, um eine abschließende Entscheidung herbeizuführen“, erklärt der Stadtsprecher. Und er sagt: „Sollten sich nach dem Laub-Austrieb im Frühjahr Auffälligkeiten ergeben, wird vorerst nur die Krone abgesetzt, also eingekürzt.“ Im Übrigen habe der Baum schon immer sehr schräg gestanden, was mit Bildern eines Vermessungswagens aus dem Jahr 2011 dokumentiert sei, so Roch.

Von Jutta Abromeit