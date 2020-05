Zossen

Das Bürgerbüro der Stadt Zossen im Rathaus, Marktplatz 20, hat ab Donnerstag, dem 14. Mai, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Das kündigte Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) am Montag an. Dafür sei es allerdings notwendig, strikt die Abstands- und Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Verwaltung trifft Maßnahmen

Entsprechende Maßnahmen werden seitens der Mitarbeiter der Stadtverwaltung vorbereitet: So soll der Konferenzraum im Erdgeschoss als Wartebereich für die Bürger genutzt werden, in dem nur die Anzahl von Stühlen stehen wird, mit der die Anforderung an den Mindestabstand erfüllt werden kann. „Wenn alle Stühle im Wartebereich besetzt sind, wird die Rathaustür solange geschlossen, bis sich die Lage wieder entspannt hat“, so die Verwaltungschefin. Zur Anmeldung gilt die Aufforderung, nur einzeln einzutreten. Zuvor sollten sich die Bürger am Eingang die Hände desinfiziert haben. Das Anliegen des Bürgers wird entgegengenommen, er kann dann im Wartebereich Platz nehmen und wird von einem Mitarbeiter des Bürgerbüros aufgerufen und zur Bearbeitung seines Anliegens ins Bürgerbüro abgeholt. Letzter Einlass an den Sprechtagen ist um 17.30 Uhr.

Keine Maskenpflicht bei Wahrung des Abstands

Wie die Bürgermeisterin weiter sagt, werde es keine Maskenpflicht geben, sofern alle Sicherheitsabstände gewährleistet werden können. „Nur der, der ein Anliegen hat, darf das Rathaus betreten. Das heißt, nicht die ganze Familie kann mit in den Wartebereich kommen, wenn nur einer einen Antrag stellen muss“, so Wiebke Schwarzweller. Fachämter sind ausschließlich zu den offiziellen Öffnungszeiten erreichbar, also Dienstag von 9 bis 12 und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten werden Bürger wieder weggeschickt.

Bürgermeisterin Schwarzweller bittet in diesem Zusammenhang alle Bürger um Verständnis für die aktuellen Maßnahmen wegen der Coronakrise.

