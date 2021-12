Teltow-Fläming

Einen Impfbus wie es ihn beispielsweise in Ostprignitz-Ruppin schon seit Beginn diesen Jahres gibt, könnte es bald auch in Teltow-Fläming geben. Zumindest in kleinerer Form. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, soll der Bürgerbus für diesen Zweck genutzt werden.

Der umgebaute, ehemalige Krankenwagen ist seit dem Spätsommer im Landkreis unterwegs. Eigentlich soll er für mehr Bürgernähe sorgen, denn an Bord sind Verwaltungsmitarbeiter, die unter anderem zu Formularen informieren. In den vergangenen Wochen hat der Bürgerbus auf verschiedenen Marktplätzen und bei Veranstaltungen Halt gemacht.

Die neue Nutzung als Impfbus soll über die Städte und Gemeinden organisiert werden. Allen Bürgermeistern sei der Service des Impfmobils bereits angeboten worden, heißt es. Sehen sie in ihren Ortsteilen Bedarf, können sie den Bus buchen. Die Termine sollen die Stadt- und Gemeindeverwaltungen dann selbst bekannt geben. Der Impfbus soll vor allem in den ländlichen Gebieten zum Einsatz kommen. Denn dort haben die oft älteren Einwohner einen besonders weiten Weg bis ins nächste Impfzentrum.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Dienstag leicht gesunken und liegt jetzt bei 664,5. Am Vortag waren es 700,7. Neben insgesamt 40 Neuinfektionen wurden auch zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Teltow-Fläming gemeldet. Die Zahl der Menschen, die an oder mit einer Covid-Erkrankung gestorben sind, ist damit auf 241 gestiegen.

Die beiden Krankenhäuser im Landkreis müssen weiterhin Betten für Corona-Infizierte freihalten. Das ist eine landesweite Vorgabe. Derzeit sind 21,4 Prozent aller verfügbaren Intensivbetten in Teltow-Fläming mit Covid-Erkrankten belegt. Fünf Betten sind mit Stand vom Dienstag noch frei.

Von Victoria Barnack