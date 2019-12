TF: Bürgermeister ringen mit dem Kreis ums Geld

Luckenwalde

Es sind ungewohnte Töne aus Jüterbog und Zossen: „Anerkennenswert“, „transparent und übersichtlich“ finden die Bürgermeister Michaela Schreiber (Plan B) und Arne Raue (WfJ) zumindest Teile des neuen Kreishaushaltes. Doch das Lob ist vergiftet. Am Ende sehen sie die Rechnungen rund um die Kreisumlage auch 2020 wieder als „fehlerhaft“, „nicht ehrlich und noch weniger gerecht“.

Jedes Jahr dürfen die Städte und Gemeinden ihre Einwendungen zum millionschweren Finanzpaket für TF abgeben. Mit 112 Millionen Euro an Kreisumlage steuern sie einen nicht unerheblichen Teil bei.

Knackpunkt: Was sind freiwillige Leistungen?

Damit niemand benachteiligt wird, gibt es die sogenannte Abwägung. Genau diesem Aspekt gilt das vergiftete Lob der Bürgermeister. Denn die Landrätin hat die Abwägung jüngst optimiert. Was darf sich eine Kommune freiwillig leisten und wofür braucht sie wirklich Geld? Seit vielen Jahren scheidet diese Frage die Geister.

Museen, Sportförderung, Bauhöfe und sogar den ÖPNV? Gerade Letztere will Kreiskämmerer und Dezernent Johannes Ferdinand ( CDU) keinesfalls in Abrede stellen und entschied sich für eine enge Auslegung: Nur wenige Aufgaben flossen in die Abwägung ein – weder der ÖPNV auf Seiten des Kreises, noch Bauhöfe und Straßenbeleuchtung bei den Kommunen, obwohl all das rechtlich möglich wäre.

Unterm Strich blieben drei Prozent vom Gesamthaushalt für die freiwilligen Leistungen. Wer darunter liegt und bedürftig ist, darf sich auf einen Nachlass bei der Kreisumlage freuen.

Zossen : „Ungerecht und willkürlich“

„Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen“, erklärte Zossens Kämmerin Andrea Hollstein am Montag im Haushalts- und Finanzausschuss des Kreises.

Die Abwägung sei „ungerecht“; die drei Prozent „willkürlich“. Nachlässe bei den einen gingen zulasten der anderen Kommunen. Zossen will lieber alles Freiwillige, also auch Bauhöfe und Schülerverkehr, einberechnet haben.

„Auch ich wäre froh über ein offizielles Verfahren zur Abwägung vom Landesgesetzgeber“, erwiderte Ferdinand. Denn was einbezogen wird und wie viel Prozent gerechtfertigt sind, ist nicht klar geregelt.

Für Jüterbog und Zossen sind die drei Prozent jedenfalls zu wenig. Beide Städte fühlen sich beschnitten in ihrer kommunalen Finanzhoheit und Selbstverwaltung. Eine gemeinsame Lösung finden der Kreis und die kritischen Städte auch in diesem Jahr nicht.

Stattdessen bleiben Forderungen im Raum. Jüterbog zum Beispiel will eine differenzierte Abwägung. Als Mittelzentrum erhält die Stadt 800.000 Euro vom Land für bedeutsame Aufgaben. „Die werden uns in der freien Spitze aber voll angerechnet“, erläuterte Kämmerer René Wolter, „so werden wir als Mittelzentrum benachteiligt.“

Wehlan will die Kritik aufnehmen und im Landkreistag diskutieren. Im Gegenzug soll sich Jüterbog im Städte- und Gemeindebund dafür einsetzen. Raue wurde gerade erst in dessen Präsidium gewählt.

Vorwurf der Kommunen: Kreis spart sich reich

Unterm Strich bleibt auch für 2020 abermals der Vorwurf, der Kreis würde zu viel Kreisumlage einsammeln. 30 Millionen Euro sieht Jüterbogs Kämmerer Wolter zum Ende 2018 auf dem Kreiskonto liegen. Seine Zossener Kollegen findet 23 Millionen im Kassenkredit.

Der Kreiskämmerer erwidert: Das Cash am Jahresende entspräche nicht dem tatsächlichen Ergebnis, das noch aussteht. Bis dahin fehlen unter anderen Beiträge in die Pensionskasse und Abschreibungen.

Trotzdem: Wolter kann nicht nachvollziehen, dass beim Kreis Millionen übrig bleiben, während Jüterbog in der Haushaltssicherung steckt. „Als Gemeinde im Süden, ohne die hohen Steuereinnahmen wie im Norden, stehe ich vor einem echten Problem“, sagt er und rechnet mit elf Millionen Euro Investitionsstau in der Stadt.

Offizielle Jahresabschlüsse fehlen, zum Teil seit 2011

Die Kreisverwaltung will hingegen nur mit offiziellen statt vorläufigen Zahlen rechnen. „Wir können keine Felle verteilen, bevor sie erlegt sind“, sagt Wehlan. Gerade werden die Jahresabschlüsse des Kreises für 2015 bis 2017 erstellt. Ende 2020 soll das Ergebnis vorliegen.

Ferdinand rechnet dann mit 14 Millionen Euro in der Rücklage. Damit könnte die Kreisumlage noch einmal erheblich gesenkt oder es könnten gleich konkrete Projekte gefördert werden – unter einer Bedingung: Auch die Städte müssten dann ihre Hausaufgaben, sprich Jahresabschlüsse, machen. Jüterbog ist gerade bei 2011.

Von Victoria Barnack