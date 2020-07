Teltow-Fläming

Von der Idee waren anfangs alle begeistert: Mehrere Millionen Euro in einen Topf geben und damit Projekte verwirklichen, die Teltow-Fläming besser, lebenswerter machen. Doch ganz so einfach ist das Vorhaben mit dem vorläufigen Arbeitstitel „ Kreisentwicklungsbudget“ in der Praxis dann doch nicht. Die Bürgermeister und der Amtsdirektor in Teltow-Fläming lehnen es nun in einem offiziellen Schreiben grundsätzlich ab. Die Richtlinie, wie sie die Kreisverwaltung Ende Juni im Kreistag erstmals vorstellte, sei in dieser Form inakzeptabel.

In einem Brief wenden sich alle Bürgermeister und Dahmes Amtsdirektor David Kaluza (parteilos), der gleichzeitig der Vorsitzende ihrer kommunalen Kreisarbeitsgemeinschaft ist, an Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke). Ihr erster Kritikpunkt: fehlende Kommunikation.

„Eine Vorberatung mit den Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen zu der vorgelegten Fassung erfolgte nicht“, schreibt der Vorsitzende Kaluza. Gleichzeitig gehen er und seine Kollegen davon aus, dass das Geld für das neue Budget aus der Kreisumlage, also von den Städten, Gemeinden und dem Amt kommen soll.

David Kaluza ist Amtsdirektor von Dahme und derzeit Vorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Teltow-Fläming. Quelle: Uwe Klemens

Die Grundlage – das könnten bis zu 15 Millionen Euro sein. Die hat der Landkreis noch aus vergangenen Haushaltsjahren übrig, weil er seine Schulden schneller abbezahlt hatte als geplant. Die Kommunen wollen das Geld, was sie in dieser Zeit – aus ihrer Sicht zu viel – an den Kreis gegeben haben, nun wieder zurück.

„Soweit die Mittel vorangegangener Haushaltsjahre nicht zur Aufgabenerfüllung verwendet wurden, sind die Rücklagen in den Folgejahren bei der Aufgabenerfüllung zu verwenden“, erklärt David Kaluza im Namen aller Bürgermeister von TF, „und die hierzu erforderliche Kreisumlage gegebenenfalls anzupassen.“

Genau an diesem Punkt gehen die Meinungen zwischen den Bürgermeistern und dem Landkreis weit auseinander. Kreiskämmerer und Beigeordneter Johannes Ferdinand ( CDU) erklärt, dass Überschüsse aus unterschiedlichsten Gründen entstehen könnten. „Eine ,zu viel’ gezahlte Kreisumlage lässt sich daraus per se nicht ableiten.“

Johannes Ferdinand ist der Kämmerer des Landkreises. Quelle: Hartmut F. Reck

Immerhin hieße das im Umkehrschluss, dass sich der Kreis im laufenden Jahr einfach mehr Geld von den Städten und Gemeinden holen könnte, wenn er in die roten Zahlen rutscht – ganz egal aus welchen Gründen. Eine solche „Nachschusspflicht“ gibt es jedoch nicht. Genauso wenig wie die nun geforderte Rückzahlung der Überschüsse, so der Kämmerer.

Auch Kreis ist für die Senkung der Kreisumlage

Eine Senkung der Kreisumlage befürwortet Ferdinand übrigens sogar. Die soll allerdings kein „Einmaleffekt“ sein, erklärt er, sondern kontinuierlich über mehrere Jahre hinweg entstehen. Erst im vergangenen Jahr war sie um zwei Prozent gesenkt worden.

Hinzu kommt, dass die Überschüsse des Kreises in Millionenhöhe noch gar nicht offiziell sind. „Ob und in welcher Höhe der Landkreis über Rücklagen verfügt, werden die Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 zeigen“, sagt Ferdinand, „die ja im Rahmen der beschleunigten Aufstellung als Paket gemeinsam im Dezember-Kreistag beschlossen werden sollen.“

Bis zum Jahresende müssen auch die Details für das Kreisentwicklungsbudget feststehen, wenn es 2021 starten soll. Auch an diesen Einzelheiten gibt es noch viel Kritik von den Bürgermeistern. „Durch die Begrenzung auf notleidende Kommunen ist und bleibt die Möglichkeit der Förderung für viele Gemeinden im Landkreis ausgeschlossen“, erklärt Kaluza in dem Brief. Ob sich auf diese Weise der gesamte Landkreis entwickeln kann – wie es der vorläufige Arbeitstitel in Aussicht stellt – sei fragwürdig.

Mit dem Budget könnten neue Radwege in Teltow-Fläming gebaut werden. Quelle: Margrit Hahn

Ein weiteres Problem an dem Entwurf: Die Bürgermeister empfinden den finanziellen Rahmen als mangelhaft. Denn der Kreis hat bisher nicht berücksichtigt, ob die notleidenden Gemeinden überhaupt in der Lage sind, einen Eigenanteil von 20 Prozent zu stemmen. „Es ist fragwürdig, ob bei der geplanten Maximalhöhe der Förderung und der begrenzten Anzahl der begünstigten Kommunen, die gebildete Rücklage von immerhin 15 Millionen Euro absehbar überhaupt zur Verwendung gebracht werden kann“, heißt es in dem Schreiben.

Kreiskämmerer: Details sind noch nicht ausdiskutiert

Dass die Richtlinie für die neue Förderung die Bürgermeister nicht restlos überzeugt, überrascht den Kreiskämmerer unterdessen wenig. Immerhin sei der Entwurf ja nur der erste „Aufschlag“ für die Diskussion im Kreistag. Im Klartext: Bisher ist nichts in Stein gemeißelt.

„Fantasie nicht über Gebühr beeinträchtigen“

Die Kreis-Fachausschüsse werden das Kreisentwicklungsbudget in den kommenden Monaten diskutieren. „Natürlich werden auch die Hauptverwaltungsbeamten einbezogen“, sagt Ferdinand zu. Aus Sicht der Kreisverwaltung ist dabei ein Aspekt besonders wichtig: „Es ist selbstverständlich, dass sich die Rahmendaten der Richtlinie an dem kommunalrechtlich Möglichen orientieren müssen“, so Ferdinand. „Das sollte vorab die Fantasie aber nicht über Gebühr beeinträchtigen.“

Von Victoria Barnack