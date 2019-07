Zossen

Das Zossener Stadtblatt soll bis zu den Bürgermeisterwahlen am 1. September nicht mehr erscheinen. So will es die FDP-Kandidatin zur Bürgermeisterwahl Wiebke Schwarzweller ( FDP).

Einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht beantragt

Schwarzweller hat beim Verwaltungsgericht Potsdam eine einstweilige Anordnung beantragt, derzufolge das Zossener Stadtblatt bis zum Wahltermin am 1. September nicht mehr vertrieben werden solle. Begründet wird der Antrag damit, die Chancengleichheit bei der Bürgermeisterwahl am 1. September 2019 wahren zu wollen. So habe ihr das Stadtblatt den Abdruck einer Bewerberanzeige verwehrt, kritisiert die Kandidatin, die auch von der Linken, Bündnis 90/Die Grünen und der SPD unterstützt wird. „Gleichzeitig macht Bürgermeisterin Michaela Schreiber darin seitenweise Eigenwerbung“, sagt Schwarzweller. Die Verbotsverfügung richtet sich dabei auch gegen die bereits gedruckte Juli-Ausgabe des Stadtblatts – fußt dabei aber maximal auf der Ausgabe des Monats Juni. Vertrieben wurde die Juli-Ausgabe ja noch nicht. „Wenn ich im Stadtblatt keine Werbung schalten darf, dann soll auch Bürgermeisterin Schreiber keine Eigenwerbung mehr damit machen. Ich will einen neutralen Wahlkampf.“

Vertrieb vorerst gestoppt

Zumindest bis zum Entscheid des Potsdamer Verwaltungsgerichts hat Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) den Vertrieb des Stadtblatts gestoppt. „Es gab in der Tat eine Anfrage von Frau Schwarzfeller, in den Monaten Juli und August Wahlwerbung zu schalten“, so Fred Hasselmann, Sprecher der Stadt Zossen. Allerdings würde politische Werbung in keiner Form und auch von keiner Partei oder Wählervereinigung gedruckt. „Das Prinzip gilt seit Jahren.“ Das Zossener Stadtblatt wird von der Bürgermeisterin herausgegeben und beschreibe im wesentlichen „das Tagesgeschäft“ der Verwaltung. „Wir sind nun auch neugierig darauf, wie das Verwaltungsgericht entscheidet.“

Entscheidung in den nächsten Tagen

In der Zwischenzeit hat sich Bürgermeisterin Michaela Schreiber über den Internet-Auftritt der Stadt an die Bürger gewandt. Sie bittet um Verständnis, wenn das Stadtblatt nun erst einmal nicht verteilt wird, „zumindest bis zur rechtsgültigen Entscheidung des Verwaltungsgerichtes. „Sowie es etwas Neues gibt, werden wir darüber natürlich umgehend informieren“, schreibt die Verwaltungschefin.

Dabei ist eine richterliche Entscheidung kurzfristig in den nächsten Tagen zu erwarten, teilte das Verwaltungsgericht Potsdam auf MAZ-Anfrage mit.

Von Udo Böhlefeld