Neustart für Cafés und Restaurants in TF

Zossen/Luckenwalde

„Wir freuen uns, unsere Gäste endlich wieder in unserem Restaurant begrüßen zu dürfen“, sagt Mensur Jashari vom italienischen Restaurant Bel Fiume auf dem Luckenwalder Boulevard. 50 Plätze waren schon am Freitagabend – dem ersten Tag der Wiedereröffnung nach der coronabedingten Zwangspause – ausgebucht.

Einer der ersten Gäste war Sandro Schleusner. Der Maler aus Luckenwalde war während der Schließzeit im Restaurant zugange. „Die Coronazeit haben wir zum Renovieren genutzt“, berichtet Jashari. Tresen, Eingangsbereich und Säulen erstrahlen schon in frischen Farben. In der nächsten Woche soll auch die Decke gemacht werden.

Maler Sandro Schleusner (l.) war am Freitag einer der ersten Gäste bei Mensur Jashari im italienischen Restaurant Bel Fiume. Quelle: Victoria Barnack

„Meine Frau und ich sind Stammgäste hier“, erzählt Sandro Schleusner. „Schön, dass wir endlich wieder gemütlich hier sitzen und Pizza essen können.“ Nicht nur der Maler hielt dem Team vom Bel Fiume in der schweren Phase die Treue. „Wir haben einen Abhol- und Lieferservice angeboten“, erzählt der Geschäftsführer. Wirklich gewinnbringend war das nicht. „Aber es hat hoffentlich gereicht, dass uns unsere Gäste nicht ganz vergessen“, sagt Jashari.

„Den Mindestabstand hatten wir schon vorher“

Den Lieferdienst wird es nach Corona beim Bel Fiume nicht mehr geben. „Das schaffen wir im laufenden Betrieb einfach nicht“, sagt der Chef. Dafür sind die Sitzplätze im Restaurant zu gut gefüllt. Für rund 90 Personen ist im Innenbereich Platz. Mit Terrasse und Außenbestuhlung sind es sogar fast 200 Plätze.

„Den Mindestabstand zwischen den Tischen hatten wir übrigens schon vorher“, sagt Mensur Jashari. Zufall sei das gewesen. „Für einen gemütlichen Abend war das schon immer gut“, erzählt der Geschäftsführer. „Beim Essen will man doch fremden Leuten nicht zu dicht aufrücken oder ihre Gespräche mithören müssen.“

Im Zossener Galerie-Café im Schulmuseum ist die Zeit des puren Außer-Haus-Verkaufs in Einweg-Behältern vorbei. Quelle: Jutta Abromeit

Auch in Zossen ist die Freude über die Wiedereröffnung groß. Bisher bot Stephanie Bliedtner im Galerie-Café im Schulmuseum der Stadt neben Kaffee to go und diversen Kuchensorten auch zwei Gerichte zum Mitnehmen in Einweg-Verpackungen an. Jetzt freut sich die beim Café Lötz angestellte Servicefrau darüber, dass seit Freitag wieder geöffnet werden darf und Gäste sowohl drinnen als auch draußen bewirtet werden können, auch wenn sie vorerst nur mit dem vorgeschriebenen Abstand Platz nehmen dürfen.

Und sie sagt: „Auch unsere Öffnungszeiten sind noch nicht wieder die alten, aber wir heißen Gäste jetzt dienstags bis samstags zwischen 11 und 17 Uhr willkommen.“

„Kein Vergleich zur Zeit vor Corona“

An den Öffnungszeiten hat sich in den Jüterboger Tetzelstuben bei Dimitrios Hrissafis und seinen Mitarbeitern kaum etwas geändert. „Aber mit der Zeit vor Corona ist das jetzt nicht zu vergleichen“, sagt der Restaurant-Chef. Nur knapp die Hälfte der üblichen Sitzplätze darf er wegen des Mindestabstands derzeit anbieten. „Auch die Gäste sind noch zurückhaltend“, berichtet er. „Aber wir denken positiv, es werden auch wieder bessere Zeiten kommen.“

In den Tetzelstuben in Jüterbog startet Dimitrios Hrissafis mit restaurierter Terrasse und digitaler Speisekarte wieder den Restaurantbetrieb. Quelle: Victoria Barnack

Auch in den Tetzelstuben hat man die Corona-Zwangspause sinnvoll genutzt. „Wir haben unsere beliebte Sommerterrasse restauriert“, sagt der Chef. Nicht zum Denkmalschutz des alten Gebäudes, aber zu den Coronaregeln gehören ab jetzt zudem Desinfektionsspender in WCs und dem Eingangsbereich.

„Damit wir nicht auch alle Speisekarten immer wieder desinfizieren müssen, haben wir jetzt eine digitale Karte“, erzählt Hrissafis. Nicht jeder Kunde kann sich sofort daran gewöhnen, die Mahlzeit auf dem Smartphone auszuwählen. „Wer will, bekommt natürlich weiterhin die gedruckte Karte“, sagt der Chef.

Die digitale Speisekarte führt Gäste über einen QR-Code direkt zum Speisenangebot des Restaurants. Quelle: Victoria Barnack

Sein Eindruck: Eingeschränkt fühlen sich die Kunden beim Restaurantbesuch trotz aller Widrigkeiten nicht. „Die Abstandsregeln gelten ja überall“, sagt er, „da haben sich viele Leute schon dran gewöhnt.“

Von Jutta Abromeit und Victoria Barnack