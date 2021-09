Sperenberg

Ein rundes Jubiläum ist schon eine Feier wert. Wenn aber gleich drei Jubiläen zusammenfallen, dann ist das Grund genug für einen Festakt auf der Freilichtbühne Sperenberg. Zumal, wenn diese selbst eines der drei Jubiläen hat.

Den fünfzigsten Geburtstag der Freilichtbühne feierte die Chorgemeinschaft Lyra, die selbst in diesem Jahr 140 geworden ist. Die wechselvolle Geschichte des Chores, der 1881 von Lehrer und Küster Besener als Männerchor gegründet wurde, bietet dabei mehrfach Gründe zum Feiern. So wurde 1961 der Frauenchor ins Leben gerufen. Zehn Jahre später, wir schreiben das Jahr 1971, fand zum ersten mal auf der Freilichtbühne an den Sperenberger Gipsbrüchen ein riesiges Chorkonzert statt.

Fest des Liedes in Sperenberg

In 2000 Stunden freiwilliger Arbeit hatten die Chormitglieder zuvor die Freilichtbühne erbaut, um beim „Fest des Liedes“ Chöre aus dem gesamten Altkreis Zossen zu empfangen. Fragt man die Sperenbergerin Jutta Kirchner nach ihren wichtigsten Erinnerungen mit ihrem Chor, dann sind es genau diese Erlebnisse, von denen sie spricht. Die Altistin Kirchner ist selbst in diesem Jahr exakt 60 Jahre aktives Chormitglied, sie ist eines der wenigen verbliebenen Mitglieder der ersten Stunden des Frauenchores.

Jutta Kirchner mit ihrem Nachbarn Thomas Kosicki vom Ortsbeirat Sperenberg vor der Kulisse der Freilichtbühne. Quelle: Udo Böhlefeld

Zur wechselvollen Geschichte gehören auch die zurückliegenden Monate. „Im November 2019 hatten wir unser letztes großes Konzert in der Dorfkirche Sperenberg“, sagt Kirchner rückblickend. Dann kam Corona. Bald zwei Jahre ist das her, in denen der Chor kaum proben konnte. Ab Mitte März 2020 waren Chorkonzerte und Chorproben verboten.

Viel Unterstützung

So ist das Jubiläumskonzert auf der Freilichtbühne auch beinahe so etwas wie eine Premiere. Der erste Auftritt nach langer Zeit an einem Ort, der selbst in den letzten Wochen eine kräftige Runderneuerung erlebt hat. Mit der Unterstützung des Ortsbeirates, der Feuerwehr und der Gemeinnützigen Arbeitsgesellschaft Klausdorf musste die Freilichtbühne erst wieder hergerichtet werden. Der Zahn der Zeit hatte ihr zu schaffen gemacht.

Stolz auf die verbliebenen Chormitglieder schwingt im Gespräch bei Steffen Jäkel mit. Jäkel kommt aus Rehagen und ist seit 2016 Leiter des Chores. Im Hauptberuf ist er Heilpraktiker. „Und Musiker“, wie er schnell hinzufügt. Und sein Herz hängt an der Chormusik. „Schon als dreijähriger war ich damals beim Fest des Liedes dabei“, sagt er. Als Vorgängerin Inga Mehlhorn 2015 Sperenberg den Rücken kehrt, übernimmt der Leiter des Männerchors Rehagen gerne auch den Taktstock bei Lyra. Und weil er zusätzlich auch noch den Gemischten Chor Dabendorf dirigiert, gehören seitdem Auftritte unter dem Namen DDC - Die Drei Chöre – zum Terminkalender der Sängerinnen und Sänger.

Von Udo Böhlefeld