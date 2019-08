Zossen

Eine der schillerndsten Personen der Region hat am Mittwoch nach 28 Jahren sein Bürgerbüro Zossen geschlossen und sich damit von der politischen Bühne verabschiedet: der Dabendorfer Christoph Schulze, bis 2012 SPD, dann parteilos.

Der 54-Jährige ist Brandenburgs bekanntester Gegner des Flughafen-Standorts Schönefeld, er gründete 1991 den Verein Glashütte, war Parlamentarischer Geschäftsführer der Brandenburger SPD und Kreistagsmitglied, er gründete den Verband der Eigenheimer und Grundstücksbesitzer, holte Anwalt und SPD-Bundestagsmitglied Peter Danckert in die Region und er eckte regelmäßig an. Jetzt arbeitet er, wie er es als Jugendlicher wollte, als Arzt, zurzeit in einer Berliner Kinderarztpraxis; sein Ziel ist ein Facharzt-Abschluss.

Sie haben gleich 1990 die Sozialpoltische Gesellschaft gegründet und den Mieterverein, 1991 den Verein Glashütte und damit den Grundstein für das heutige Museumsdorf gelegt, Sie waren der bekannteste Flughafen-Gegner Brandenburgs, zu großen Teilen gegen die eigene Partei und ihre Landesspitze, um nur ein paar Stichpunkte zu geben - was nehmen Sie aus Ihren 30 Jahren engagierter Politik vor allem mit?

Christoph Schulze: Jede Menge Erfahrung. Man kann mich inzwischen nicht mehr mit vielem überraschen. Das ist wie bei Handwerkern oder anderen Berufsgruppen, die Zeit bringt die Erfahrung. Die Welt ist für viele Menschen sehr kompliziert geworden. Ich bin froh, dass ich nicht mehr gegen jeden Pfosten laufe, den mir das Leben hinstellt. Diese Erfahrung weiterzugeben, wäre mir wichtig. Deshalb hätte ich gern weiter ein Bürgerbüro. Wenn sich da in den kommenden 14 Tagen noch was Annehmbares findet, würde ich damit weitermachen.

Geht es bei den Erfahrungen etwas konkreter?

Zum Beispiel diese vielen Brände auf Truppenübungsplätzen – diese Gefahr war lange erkennbar. 2004 habe ich mit dem damaligen Forstminister Dietmar Woidke, dem Staatsseketär im Innenministerium und Vertretern des Umweltministeriums über große Schneisen um jeden größeren Truppenübungsplatz und schachbrettartig angelegte Tiefbrunnen diskutiert. Denn ob Wünsdorf, Schöneiche/Kallinchen oder Altes Lager, überall gibt es diese Gefahr.

Was war die Reaktion auf diese Vorschläge?

„Wir haben jetzt andere Probleme...“

Auf was hätten Sie in Ihrer Politiker-Zeit gern verzichtet?

Auf diesen ständigen Rebellen-Status.

Das hätte Ihnen doch gefehlt, oder?

Nee, beim besten Willen nicht. Aber wenn man von einer Sache überzeugt ist, darf man doch nicht um des lieben Friedens Willen einknicken. Nur, damit man keinen Stress hat, irgend jemandem zum Munde reden? Nee. Aber ich beobachte, dass die SPD ja nicht umsonst von 54 auf 18 Prozent abgesackt ist, das muss man erst mal schaffen.

Was würden Sie mit den heutigen Erfahrungen anders machen?

Versuchen, etwas diplomatischer zu sein. Ansonsten nicht viel. Ich habe immer gesagt, ich bin wie eine einbetonierte Eisenbahnschiene – wo ich mit meiner Einstellung bin, da bleibe ich. Zum Beispiel der BER – wäre Manfred Stolpe damals nicht eingeknickt, wäre das für den Steuerzahler nicht so teuer geworden. Auch Kanzler Schröder oder Ministerpräsident Platzeck hätten diese Fehlentscheidung noch korrigieren können. Diesen faulen Kompromiss löffeln wir bis heute aus und es wird noch viele Leute die Gesundheit und den Staat sehr viel Geld kosten.

Vierspuriger Ausbau B 101, Wirtschaftsmotor TF, Fläming-Skate – was sind für Sie Erfolge der zurückliegenden 30 Jahre?

Da ist ja schon Wichtiges dabei. Ich denke aber auch daran, dass wir aus den drei Altkreisen Zossen, Luckenwalde und Jüterbog einen Kreis gemacht haben, und nicht aus Königs Wusterhausen und Zossen einen Superkreis, von dem die anderen im Süden völlig abgehängt worden wären. Das waren alles wichtige Entscheidungen mit Dietrich Kramer, Klaus Bochow Peter Danckert, Peer Giesecke und vielen, vielen anderen.

Was sagt der bekennende Flughafen-Gegner zur heutigen Situation am BER?

Da haben wir jetzt den schlimmsten anzunehmenden Fall. Alles, was vermieden werden sollte, haben wir jetzt: einen VEB Flughafen, 100-prozentige Staatsfinanzierung, maximale Belastung der Anwohner – mehr Katastrophe geht nicht.

Was raten Sie jungen Leuten, die darauf brennen, in Brandenburg politisch etwas zu verändern?

Man sollte niemals wegen irgendwelcher Karriere-Gelüste in die Politik gehen, auch wenn das heute Alltag zu sein scheint. Man sollte in die Politik gehen, wenn man ausschließlich das Gemeinwohl im Auge hat, nicht sein eigenes Wohl. Das ist was zutiefst Christliches.

Wie sehen Sie Ihren Bruch mit der SPD heute?

Das war 2012 und richtig, wenn auch extrem schmerzhaft. Aber das war nicht mehr meine SPD, für die wir 1989 auf die Straße gegangen sind. Unser Motto war damals: Nie wieder Politik über die Köpfe der Menschen hinweg. Das war unser Versprechen von 1990. Doch inzwischen ist aus der Bürgerrechtspartei eine Staatspartei geworden. Darin hab’ ich nichts mehr zu suchen.

Was ist Ihre Strategie im Umgang mit der AfD?

Mehr Gelassenheit. Das ganze Verhalten der etablierten Parteien treibt ihr die Leute doch in die Arme. Wie viel Sozialpsychologie ist denn in der Politik noch vorhanden? So wie jetzt wird die AfD doch nur stark gemacht. Dem zu begegnen, dazu gehört auch, eigene Entscheidungen in Frage zu stellen. Aber das macht heut kaum noch jemand.

Gehen Sie als Interessierter zu politischen Veranstaltungen?

Ganz selten. Was soll ich da, Klugscheißer sein? Nee.

Haben Sie inzwischen mit allen Ihren Frieden gemacht, die Sie im Eifer des politischen Gefechts überfahren haben, wie die wenigen Bewohner von Glashütte 1991, die von Ihren Vereinsplänen aus der Zeitung erfuhren?

Das war 1991. Daraus habe ich gelernt. Es war eine meiner ersten einschneidenden Erfahrungen. Ich hab daraus gelernt. Erst mit den Leuten reden, dann machen. Ist besser so.

Sie sind offenbar noch immer für Überraschungen gut – wie gelingt Ihnen der Wechsel in den Arzt-Beruf in einem Alter, in dem andere ans Aufhören denken?

Der zurück gelegte Weg war schwierig. Wenn ich gewusst hätte, wie steinig er wirklich ist... Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Es war nie mein Ding, mich auf einen Versorgungsposten zurück zu ziehen. Meine Frau hat es viel gemeinsame Zeit, Kraft und Nerven gekostet. Aber das ist der Preis für Selbstbestimmung, für Freiheit.

Haben Sie jetzt mehr Zeit für Ihre Ehe?

Ja. Dass die Ehe noch hält, ist eindeutig meiner Frau zu verdanken, ihrer Liebe, ihrer Leidensfähigkeit und Geduld. An dieser Stelle ein großes Dankeschön! Und drei Küsse.

Inzwischen sind Ihre Kinder erwachsen – was sagen die heute zu ihrem Vater über dessen Zeit als Politiker?

„Wär’ schön, wenn du zuhaus gewesen wärst und nicht versucht hättest, die Welt zu retten.“ Aber jetzt versuche ich, bei meiner Enkeltochter und hoffentlich weiteren Enkeln einiges wieder gut zu machen.

Wann wollen Sie Ihren Facharzt-Abschluss schaffen?

Den Allgemeinmediziner-Abschluss peile ich für 2020/21 an.

Von Jutta Abromeit