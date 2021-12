Corona: 14 neue Todesfälle über Weihnachten in Teltow-Fläming

Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist in Teltow-Fläming über die Weihnachtsfeiertage gesunken. Sie liegt aktuell bei 404,5 (am Vortag 443). Das Robert-Koch-Institut meldete am 25. und 26. Dezember insgesamt 106 neue Fälle für den Landkreis. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 15.794 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der tatsächlichen Fälle ist möglicherweise höher, da an den Feiertagen teils weniger getestet oder gemeldet wurde. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, ist vom 24. bis 26. Dezember um 14 gestiegen und liegt nun bei 258.

Bisher wurden in Teltow-Fläming offiziell vier Omikron-Fälle registriert. Die Dunkelziffer dürfte höher sein, da viele Labore laut Kreisverwaltung derzeit überlastet sind.

Im Dezember 7122 Impfdosen verabreicht

Der Landkreis setzt weiterhin auf ein hohes Impftempo. Seit dem 1. Dezember wurden im Impfzentrum Teltow-Fläming mit seinen Impfstellen Fläminghalle, Krankenhaus Ludwigsfelde und dem mobilen Impfteam insgesamt 7122 Impfdosen verabreicht. Darunter waren 1031 Erstimpfungen, 168 Zweitimpfungen und 5923 Auffrischungen.

Boostern drei Monate nach der Zweitimpfung möglich

Das Interesse an den Booster-Impfungen ist weiterhin groß. Seit dem 22. Dezember kann sich jeder über 18 Jahren, dessen Zweitimpfung mindestens drei Monate zurückliegt, im Impfzentrum Teltow-Fläming boostern lassen. Dies werde laut Landkreis ein wichtiger Schutz in der sich abzeichnenden fünften Welle sein. „Wer noch gar keinen Impfschutz hat, könnte demnächst besonders gefährdet sein“, erklärt Christoph Janoschek, Leiter des Impfzentrums. „Die Ärzte im Impfzentrum führen auch weiterhin Erst- und Zweitimpfungen durch, gern auch nach ausführlicher Beratung“, so Janoschek.

Impfstelle zwischen den Feiertagen geöffnet

Die Impfstelle in Luckenwalde ist auch „zwischen den Jahren“ geöffnet. Vom 27. bis 30. Dezember werden täglich von 10 bis 18 Uhr Impfdosen verabreicht. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, aber online möglich unter www.teltow-flaeming.de/corona-impfung.

Bürgertelefon weiter geschaltet

Das Corona-Bürgertelefon des Landkreises ist an den Arbeitstagen (Montag bis Donnerstag) von 9 bis 13 Uhr unter 0 33 71/608 6666 besetzt. Am 31. Dezember, 1. Januar und 2. Januar steht der Service nicht zur Verfügung.

Von Elinor Wenke