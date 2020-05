Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis steigt langsam

Luckenwalde

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Teltow-Fläming nur langsam. Mit Stand vom 10. Mai waren 146 Infektionen bestätigt, fünf mehr als am Freitag. Elf Todesfälle sind zu beklagen. 51 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Bei 88 aktuellen Verdachtsfällen steht das Testergebnis noch aus. Zudem gelten 109 Personen als genesen.

Nord-Süd-Gefälle

Die Verteilung der Infizierten zeigt ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Während die Region in Berlinnähe mit 35 Fällen in Blankenfelde-Mahlow und 36 Fällen in Ludwigsfelde am stärksten betroffen ist, sind in Luckenwalde zwölf Fälle bestätigt. Südliche Bereiche wie Jüterbog mit zwei Fällen und Niedergörsdorf mit drei Infektionen kommen glimpflich davon. In Ihlow, Niederer Fläming und Dahmetal sind bislang gar keine Fälle bekannt.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Inzwischen gibt es weitere Lockerungen wie die Öffnung der Spielplätze. Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) hält die Erleichterungen für angemessen. „Dennoch dürfen wir jetzt nichts aufs Spiel setzen“, erklärte sie. „Wir haben es alle selbst in der Hand. Die Aufhebung von Beschränkungen darf nicht zu leichtsinnigem Verhalten führen.“

Sozialarbeiterin Cornelia Klein hilft beim Nähen. Quelle: Elinor Wenke

Der Bedarf an Mundmasken ist indes ungebrochen. In der Nähstube im Luckenwalder Rathaus wurden seit Ende April rund 1000 Stoffmasken genäht oder als Spenden in Empfang genommen, weitere 350 sind für diese Woche geplant. Verteilt wurden sie vor allem an die Verkehrsgesellschaft TF, die Bibliothek und die Schulen. „Acht Flüchtlingsfamilien haben uns beim Nähen geholfen“, berichtet Flüchtlingskoordinatorin Anke Habelmann. Außerdem wurden von der Flüchtlingshilfe Jüterbog bergeweise zugeschnittene Stoffe gebracht.

Erzieherin Wiebke Ploeger macht sich beim Bügeln nützlich. Quelle: Elinor Wenke

Sylvia Hartwig, die im Rathaus in der Poststelle arbeitet, nimmt sich oft 20 Minuten Zeit, um Masken zu nähen. „Meine Uroma war Schneidermeisterin und hat mich als Kind ans Nähen rangeführt“, berichtet sie. Sozialarbeiterin Cornelia Klein hat sich das Nähen selbst beigebracht. Erzieherin Wiebke Ploeger kann nicht schneidern, hilft aber beim Bügeln. Doch inzwischen wird das Material knapp. „Wir brauchen dringend noch Baumwollstoff, Nähgarn und Schrägband“, bittet Anke Habelmann. Die Utensilien können im Rathausfoyer in eine gelbe Klappbox geworfen werden.

Lesen Sie auch:

Von Elinor Wenke