Corona: Handel hofft auf Entspannung

Die von der Bundesregierung beschlossenen Lockerungen der Corona-Eindämmungsverordnung schüren auch in Teltow-Fläming Hoffnungen auf allmähliche Entspannung. „Dass kleinere Geschäfte wieder öffnen dürfen, ist zu begrüßen“, sagt Elisabeth Thiemann, Geschäftsstellenleiterin des Luckenwalder Stadtmarketingvereins. „Aber wir kennen die konkreten Regelungen für das Land Brandenburg noch nicht, deshalb wollen wir gar nicht in Euphorie verfallen.“ Außerdem könne es schwierig werden, wenn Beschäftigte wieder arbeiten dürften, aber ihre Kinder nicht in die Kita bringen können.

Auflagen noch nicht bekannt

Jean Rochow, Möbelhändler und Stadtmarketing-Vorstandsmitglied, sitzt in den Startlöchern. „Wenn ich darf, werde ich am Montag öffnen“, kündigt er an. Aber auch er kennt noch nicht die Auflagen. „Unsere Kunden kommen über den Tag verteilt, da kann man den Sicherheitsabstand einhalten“, sagt der 48-Jährige. Auch einen Mundschutz würde er tragen. „Es wird Zeit, dass die Kunden wieder kommen und wir hoffen, dass sich auch die Bedingungen bei unseren langjährigen Lieferanten normalisieren“, so Rochow.

Vereinsmitglieder sind erleichtert

Michael Marx, Vize-Vorsitzender des Gewerbevereins Ludwigsfelde und Inhaber der Brunnen-Buchhandlung, ist erleichtert, dass er sein Geschäft am Montag wieder öffnen kann. Die Mitglieder des Vereins standen während der Schließung miteinander in Verbindung und haben eine Sonderausgabe des Lu-Magazins herausgebracht. Darin stellen sich alle Mitglieder mit ihren Waren und Dienstleistungen vor. Marx hofft, „dass alle die Zeit überstanden haben und niemand den Entwicklungen Tribut zollen muss“.

Küchenstudioinhaber Uwe Hermann hat der Krise mit Telefonverkauf getrotzt. „Außerdem konnten sich die Kunden im Schaufenster und im Internet informieren. Der Rest wurde per Computer gemacht.“ Nach wie vor hat Hermann rund 10.000 Haushaltsgeräte in seinem Außenlager verfügbar. „Wir haben bislang keine Unterbrechung von Lieferketten.“

Aufatmen im Fahrradhandel

Erfreut zeigt sich auch der Fahrradhandel. Im Gegensatz zu Berlin durften Brandenburger Fahrradhändler zwar Reparaturen anbieten, aber keine Neuräder verkaufen. Velopoint-Geschäftsführer Sven Piesa in Ludwigsfelde hat das Minus im Verkauf „durch die Werkstatt etwas abfangen können“. Auch Andreas Krause aus Rangsdorf hat sich mit der Werkstatt über Wasser gehalten. „Ich bin glücklich, dass wir am Montag unsere E-Bike-Kollektion und die Rasenmäher wieder anbieten können.“

Verwaltungen sind größtenteils noch gesperrt. Quelle: Elinor Wenke

In einer besonderen Situation sind die Geschäfte im Rangsdorfer Südring-Center. Sie wissen noch nicht genau, ob sie am Montag öffnen dürfen. Das Center-Management in Düsseldorf erklärt: „Wir sind auf verschiedenste Öffnungsszenarien und Schutzauflagen vorbereitet. Sobald uns die Angaben vom Land vorliegen, können wir – und unsere Mieter – aktiv werden.“

Schulen müssen vorbereitet werden

„Für die schrittweise Öffnung der Schulen muss die Einhaltung von Hygiene- und Schutzstandards gewährleistet sein“, teilt Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) mit, „das betrifft den Unterricht, die Pausen und den Schülertransport.“ Der Landkreis als Träger weiterführender Schulen und des OSZ sowie der Schülerbeförderung bereite derzeit unter anderem mit der Verkehrsgesellschaft TF erste Schritte vor.

Bevor Schulen wie das Friedrich-Gymnasium Luckenwalde wieder öffnen, bedarf es weiterer Vorbereitungen. Quelle: Alexander Engels

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist im Landkreis um zwei auf 101 Fälle gestiegen. Inzwischen ist ein vierter Todesfall bekannt geworden; neben Trebbin und Rangsdorf ist es der zweite in Zossen. 58 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, bei 104 Verdachtsfällen steht das Ergebnis noch aus. 51 Menschen im Landkreis sind mittlerweile wieder gesund.

