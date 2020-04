Teltow-Fläming: Strengere Kontrollen für Menschen in Quarantäne

Teltow-Fläming

Die Zeit der Eingewöhnung ist vorbei: Schon am Wochenende griff die Polizei in Teltow-Fläming hart gegen all jene Einwohner durch, die sich nicht an die Corona-Eindämmungsverordnung halten. Seit dieser Woche ist nun auch das Gesundheitsamt des Landkreises auf Streife. Wie es aus dem Kreishaus heißt, werde ab sofort direkt vor Ort die Einhaltung der Quarantänebestimmungen kontrolliert.

Wer die „häusliche Absonderung“ angeordnet bekommen hat, aber nicht zu Hause ist, muss mit einer Strafe rechnen. Mit Stand vom Mittwoch stehen laut Landkreis 101 Personen unter Quarantäne.

Nach Einschätzung von Amtsarzt Rüdiger Lehmann wollen die meisten Patienten, die unter Quarantäne gestellt wurden, niemanden infizieren und halten sich an die Regeln. Dazu gehört beispielsweise, dass sie Tagebuch über ihren Gesundheitszustand führen müssen. Das Gesundheitsamt erkundigt sich telefonisch nach dem Befinden der Personen und dokumentiert diese Abfrage.

Erstmals Infektionen in Luckenwalde gemeldet

Die Zahl der unter Quarantäne gestellten Einwohner steigt derzeit. Denn auch die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten nimmt in Teltow-Fläming weiter zu. Am Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt weitere sechs Fälle gemeldet. Nun sind insgesamt 56 Einwohner offiziell erkrankt.

Zum ersten Mal sind auch zwei Fälle aus der Kreisstadt Luckenwalde darunter. Weitere neue Fälle wurden am Mittwoch unter anderem aus Blankenfelde-Mahlow, Zossen und Baruth gemeldet. Keine Infektion sind bisher in Jüterbog und den Gemeinden Niederer Fläming, Ihlow und Dahmetal aufgetreten. Auch in diesen Kommunen gibt es aber Verdachtsfälle und Menschen, die unter Quarantäne stehen.

„Es ist zum Glück noch niemand im Landkreis Teltow-Fläming an der Krankheit verstorben“, heißt es aus der Pressestelle des Kreishauses. Der Landkreis betont das ganz bewusst immer wieder – denn es stellte sich heraus, dass von den täglich steigenden Corona-Todesfällen in Potsdam viele Erkrankte gar nicht in der Landeshauptstadt leben. Zwei der Verstorbenen konnten am Mittwoch dem Landkreis Potsdam-Mittelmark zugeordnet werden. Auch im Nachbarkreis Elbe-Elster ist ein Todesfall offiziell bestätigt.

Von Victoria Barnack