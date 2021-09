Teltow-Fläming

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Teltow-Fläming steigt weiter. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut 19 neue Fälle für den Landkreis. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 7295 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 46,6 (Vortag 36,7) und damit den 17. Tag in Folge über der Marke von 35. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid 19 liegt seit Tagen unverändert bei 209.

Das Impfzentrum in Luckenwalde wird seit Anfang August in Trägerschaft des Landkreises Teltow-Fläming geführt und bleibt noch bis zum 23. September in Betrieb. Es ist montags bis samstags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Seit kurzem kommt dort für Personen ab 18 Jahre auch der Impfstoff Johnson & Johnson zum Einsatz, der nur einmal verabreicht werden muss.

Auch Genesene können sich noch impfen lassen

Bis einschließlich 23. September gibt es noch Zweitimpftermine für Impfungen mit Biontech und Moderna. „Dementsprechend haben auch Genesene die Möglichkeit, sich mit einem der beiden Vakzine impfen zu lassen“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Das Impfzentrum in Luckenwalde befindet sich in der Fläminghalle. Quelle: Victoria Barnack

Neben diesen Zweitimpfungen und den Einmal-Impfungen mit Johnson & Johnson besteht auch die Möglichkeit zu Auffrischungsimpfungen mit mRNA-Impfstoffen. Dieses Angebot richtet sich vor allem an ältere und immungeschwächte Personen, deren vollständige Impfung länger als sechs Monate zurückliegt sowie an Bewohner und Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, an medizinisches Personal, Rettungskräfte und mobile Impfteams.

Mehr als 5000 Impfungen seit dem 2. August

Laut einer Statistik des Landkreises wurden vom 2. August bis zum 4. September im Impfzentrum insgesamt 5018 Corona-Schutzimpfungen mit Biontech oder Moderna verabreicht. Davon waren 1919 Erst- und 3099 Zweitimpfungen; zusätzlich wurden fünf Drittimpfungen durchgeführt. Neun Personen erhielten die Einmal-Impfung mit dem Präparat Johnson & Johnson.

Bei Impfaktionen im Krankenhaus Ludwigsfelde wurden vom 12. Mai bis zum 1. September insgesamt 1930 mal Biontech verimpft, davon 1267 mal für Zweitimpfungen. 20 Mal kam der Impfstoff Astrazeneca für eine Erst- oder Zweitimpfung zum Einsatz.

