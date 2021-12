Luckenwalde

Die Nachricht hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet: Die Fläminghalle in Luckenwalde, Weinberge, ist am Mittwoch punkt 10 Uhr wieder als Impfzentrum eröffnet worden und erlebte gleich einen Ansturm aus allen Himmelsrichtungen. Geimpft wird derzeit ohne Termin sowohl zur Erst-, Zweit- als auch Auffrischungsimpfung. Und für den begehrten Piks gegen das Coronavirus nehmen viele Menschen eine stundenlange Wartezeit im Freien in Kauf. Schon lange vor der Öffnung hat sich eine lange Reihe gebildet.

Der erste Impfling steht seit 7 Uhr in der Schlange

Der Erste in der Warteschlange ist Jörg Siegmann aus Thyrow. Er steht seit 7 Uhr vor der Halle, um seine Booster-Impfung zu bekommen. „Ich hatte mich vorigen Donnerstag in Potsdam an einer Schlange angestellt. Doch irgendwann waren die Kapazitäten aufgebraucht und die Leute wurden weggeschickt“, berichtet der 53-Jährige. „Deshalb nutze ich jetzt die Chance in Luckenwalde. Die Ersten in der Schlange können unterm Dach stehen und der Regen hat nachgelassen, so ist es erträglich“, stellt Siegmann fest. Im Impfzentrum selbst habe alles super geklappt, berichtet er später, nach 40 Minuten war der Thyrower frisch geimpft wieder draußen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeitweise 150 Wartende vor dem Impfzentrum Luckenwalde

Zwischenzeitlich stehen am Vormittag bei nasskalten sechs Grad bis zu 150 Impfwillige an, die Warteschlange reicht bis zur Bushaltestelle. Wartezeit: etwa anderthalb Stunden. Dennoch herrscht eine gelockerte, freundliche Atmosphäre. Die meisten Impfwilligen sind nicht genervt oder ärgerlich, sondern dankbar, dass es mit dem Impfen endlich vorwärts geht.

Beschilderung zum Impfzentrum Luckenwalde, Weinberge 39. Quelle: Landkreis Teltow-Fläming

Brigitte Kohl aus Luckenwalde hat aus der MAZ von dem Impfangebot erfahren und holt sich ihre Booster-Impfung. „Bei meinem Hausarzt habe ich keine Chance, weil ich noch nicht 70 bin“, berichtet die 66-Jährige und nimmt es mit Humor. „Also stelle ich mich hier an. Es hat aufgehört zu regnen, das geht schon.“

Junges Paar wartet auf Booster-Impfung

Zwei junge Leute in der Schlange scheinen sich für die Erstimpfung entschieden zu haben. Doch weit gefehlt. Alexander Rohkemper (25) und Lea Jankowski (20) aus Rangsdorf stehen für ihre Booster-Impfung an. „Wir sind beide aktiv in der Feuerwehr, deshalb konnten wir uns schon im Frühjahr das erste Mal impfen lassen“, berichtet der junge Mann. Weil das Pärchen Weihnachten mit der Familie und auch „mit Oma und Opa“ verbringen will, soll die neuerliche Impfung bestmögliche Sicherheit bieten.

Erstimpfung für 60-Jährigen aus Treuenbrietzen

Für die erste Impfung hat sich Bernd Braune entschieden. Der 60-Jährige kommt extra aus Treuenbrietzen nach Luckenwalde. „Bisher dachte ich, das mit Corona wird nicht so schlimm. Aber jetzt geht es ja richtig los“, sagt der Mittelmärker. „Ich will nicht schwer krank werden.“

Silvia und Reinhard Siebert aus Schlenzer haben eigentlich für Ende Dezember bei ihrem Hausarzt einen Booster-Termin. „Aber da wir heute eh in Luckenwalde zu tun haben, stellen wir uns gleich mal hier an“, erklärt Silvia Siebert. Dass sie über eine Stunde warten müssen, sehen die Eheleute mit Gelassenheit. „Am Wochenende mussten wir in München auch eine Stunde beim Testen anstehen“, erzählt Reinhard Siebert und zuckt mit den Schultern.

Oranienburgerin erleichtert nach drei Stunden Wartezeit

Elke Buchwald aus Oranienburg hat fast drei Stunden hinter sich, als sie frisch geimpft und erleichtert aus der Fläminghalle kommt. Sie ist zurzeit bei ihrem Lebensgefährten Siegfried Furkert in Blankensee zu Gast. „Da drin hat alles gut geklappt“, befindet die 59-Järige.

Ab 6. Dezember ImpfTermine im Impfzentrum Luckenwalde buchbar

Das Impfzentrum wird vom Landkreis Teltow-Fläming betrieben und von der DRK-Flüchtlingshilfe geleitet. Es ist montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Vorerst wird ohne Termin geimpft. Am 6. Dezember wird auf der Internetseite des Landkreises ein Terminbuchungsportal geschaltet unter www.teltow-flaeming.de/corona-impfung

Von Elinor Wenke