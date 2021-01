Teltow-Fläming

Lange Schlangen vor den Läden, in denen Karpfen und Pfannkuchen verkauft werden: Fast schien es so, als hätte das Verhalten der Menschen in Teltow-Fläming seit Weihnachten keine negativen Auswirkungen auf die offiziellen Coronazahlen. Am letzten Tag im Jahr 2020 war die Sieben-Tage-Inzidenz sogar deutlich gesunken. Vor Silvester lag sie noch bei über 180. Am 31. Dezember dann nur noch bei 148. Doch am Neujahrsmorgen folgte das böse Erwachen: 125 neue Coronafälle meldete das Gesundheitsamt TF am ersten Tag des Jahres.

Seit Beginn der Pandemie im März gab es erst einen Tag, an dem die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Landkreis noch höher war: Am 23. Dezember hatte es 154 neue Coronafälle in Teltow-Fläming gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit auf 195,9 gestiegen. Insgesamt haben sich bisher 2891 Einwohner des Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. Laut den jüngsten Angaben des Gesundheitsamtes sind fast 900 von ihnen aktuell infiziert.

Noch zu Silvester waren neben neuen Corona-Infektionen auch weitere Todesfälle vom Gesundheitsamt gemeldet worden. Damit sind im Jahr 2020 insgesamt 44 Einwohner von Teltow-Fläming an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Silvesternacht : Landrätin mit positivem Fazit

Trotz hoher Infektionszahlen zieht Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) am Neujahrstag ein positives Fazit zur letzten Nacht des alten Jahres. „Ich bin sehr froh darüber, dass die Menschen im Landkreis die Situation überwiegend ernst genommen und Vernunft bewahrt haben“, erklärte sie am Freitag.

Landrätin Kornelia Wehlan Quelle: Landkreis Teltow-Fläming

Der Landkreis hat sich bei seinen Silvester-Kontrollen auf die Bereiche konzentriert, für die im Vorfeld Böllerverbot und Maskenpflicht angeordnet wurden. Es habe an keiner Stelle bemerkenswerte Vorfälle oder Auffälligkeiten gegeben, heißt es in dem Resümee.

„Und ich hoffe“, erklärte die Landrätin weiter, „dass diese Einschätzung auch unsere Krankenhäuser treffen können und zu der ohnehin aktuell schwierigen Situation nicht noch zusätzliche Einsätze durch Leichtfertigkeit und Unachtsamkeit in der Silvesternacht notwendig wurden. Das wäre ein guter Start in ein hoffentlich besseres Jahr, für das ich uns allen vor allem Gesundheit wünsche.“

