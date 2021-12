Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist über das Wochenende in Teltow-Fläming gestiegen. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 790,4. Am Sonnabend lag die Inzidenz bei 769,4. Insgesamt wurden 254 Neuinfektionen gemeldet.

Rund ein Drittel der Infizierten sind Kinder und Jugendliche. Unter den über 70-Jährigen gibt es derzeit deutlich weniger Fälle. Sie machen rund acht Prozent der Infizierten aus. Insgesamt liegt der Altersdurchschnitt der Betroffenen in TF jetzt bei circa 36 Jahren. Zum Vergleich: In der ersten und zweiten Welle lag er bei rund 50 Jahren.

Über 2000 Menschen in einer Woche im Impfzentrum

Dass es unter den Senioren jetzt weniger Coronafälle gibt, führen die Experten aus dem Gesundheitsamt auf die Schutzimpfung zurück. Statistiken hatten in den vergangenen Monaten gezeigt, dass die Impfquote unter den älteren Einwohnern am höchsten ist. Insgesamt hatten sich bis Ende November 57,8 Prozent der Bürger im Landkreis vollständig impfen lassen.

In der ersten Woche nach der Wiedereröffnung wurden im Impfzentrum in Luckenwalde weitere 512 Erstimpfungen durchgeführt. Für die Booster-Impfung kamen in diesem Zeitraum 1851 Menschen.

Das Interesse, vor allem an der Auffrischungsimpfung, ist ungebrochen groß. Seit Sonnabend wird im Luckenwalder Impfzentrum deshalb auf nunmehr fünf Strecken gleichzeitig geimpft. Vier Impfstraßen stehen von Montag bis Sonnabend von 10 bis 18 Uhr für Personen mit Terminen bereit. Buchen kann man diese online unter www.teltow-flaeming.de/corona-impfung. Viele Termine sind bereits vergriffen. Am Donnerstag werden die neuen Termine für die Woche ab dem 20. Dezember freigeschalten. Die fünfte Straße im Impfzentrum kann ohne Termine, eventuell mit Wartezeit vor Ort, genutzt werden. Letzter Einlass ist immer um 17 Uhr.

Von Victoria Barnack