Teltow-Fläming

Die Coronalage ist am Donnerstag in Teltow-Fläming weitestgehend unverändert geblieben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1432,2. Das ist leicht höher als am Vortag, als der Wert bei 1408,3 lag. Es wurden insgesamt 549 neue Coronafälle binnen 24 Stunden aus Teltow-Fläming gemeldet. Das sind 27 Neuinfektionen mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Damals lag die Inzidenz bei 1538,9.

Viele Coronafälle in Luckenwalde und Ludwigsfelde

Nach wie vor gibt es akute Coronafälle in allen Städten und Gemeinden im Landkreis. Insgesamt sind laut den aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes momentan circa 3800 Einwohnerinnen und Einwohner infiziert. Die meisten Coronafälle zählt aktuell die Kreisstadt Luckenwalde mit 592. Ähnlich hoch ist diese Zahl mit 579 in Ludwigsfelde. Fast 500 infizierte Bürger sind es in Blankenfelde-Mahlow. In Zossen sind rund 380, in Jüterbog 320 Menschen betroffen.

Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden am Donnerstag nicht aus TF gemeldet. Am Mittwoch war die Zahl um vier auf nunmehr 278 gestiegen.

Zwei Coronafälle auf Intensivstationen in TF

Auf den beiden Intensivstationen in Luckenwalde und Ludwigsfelde müssen laut Angaben des bundesweiten Intensivregisters derzeit zwei Covid-Patienten behandelt werden. Das ist einer mehr als am Vortag. Einer von ihnen muss künstlich beatmet werden.

Insgesamt sind 16 Prozent aller in TF verfügbaren Intensivbetten mit Coronafällen belegt. Ob und wie viele weitere Menschen aus dem Landkreis wegen Covid in anderen Krankenhäusern behandelt werden, wird nicht statistisch erfasst.

Von Victoria Barnack