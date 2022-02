Teltow-Fläming

Viele Menschen aus Teltow-Fläming haben beim Blick auf die Corona-Zahlen vom Donnerstag wahrscheinlich schlucken müssen: Erstmals seit Beginn der Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis auf über 2000 geklettert. Der exakte Wert, den das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag für Teltow-Fläming meldete, beträgt 2029,7.

Insgesamt 1303 neue Coronafälle wurden aus Teltow-Fläming innerhalb der vergangenen 24 Stunden an das RKI gemeldet. Das sind nicht nur 805 Neuinfektionen mehr als am selben Tag vor einer Woche. Es sind auch mit Abstand so viele neue Coronafälle wie nie zuvor im Landkreis. Der bisherige Höchstwert war nur etwa halb so hoch. Er wurde am 21. Januar, dem Freitag vor zwei Wochen, verzeichnet. An diesem Tag gab es insgesamt 675 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Teltow-Fläming.

Auffällig beim Blick auf die Corona-Zahlen ist, dass die Inzidenz nicht allmählich sondern sprunghaft über die Marke von 2000 gestiegen ist. Am Vortag lag der Wert noch bei 1545,3 und war zuvor sogar fünf Tage lang kontinuierlich gesunken. Am 27. Januar war die bisher höchste Inzidenz in Teltow-Fläming gemeldet worden mit 1705,6.

Kreis: Software-Umstellung ist die Erklärung

Der Landkreis erklärt dazu auf MAZ-Anfrage: „Das schlagartige Ansteigen der Zahlen ist Resultat einer Softwareumstellung.“ Ab sofort könnten Vorgänge einfacher und schneller bearbeitet werden. Außerdem habe es technische Ertüchtigungen gegeben, damit die großen Datenmengen bewältigt werden können. „Dadurch wurde es möglich, auch die bislang nicht erfassten Fälle ins System einzupflegen. Es handelt sich um die Rückstände der vergangenen fünf Tage.“

Der sprunghafte Anstieg der Inzidenz am Donnerstag ist also ein Einmaleffekt, mit dem die Mitarbeiter im Gesundheitsamt bereits gerechnet haben. Er wird sich aller Voraussicht nach in den kommenden sieben Tagen relativieren, sodass die offizielle RKI-Meldung zügig wieder die echten Zahlen in Teltow-Fläming widerspiegelt.

Am Freitag wird Inzidenz in TF weiter steigen

Am Freitag erwartet die Verwaltung aber noch einmal eine hohe Zahl an Neuinfektionen, circa 1300. „Die Inzidenz wird aufgrund dessen erneut deutlich ansteigen.“ Dann werden die Melderückstände aber abgearbeitet sein, versichert die Verwaltung.

