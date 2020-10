Corona: Inzidenzwert in Teltow-Fläming bei 40,7

Luckenwalde

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen hat im Landkreis Teltow-Fläming den Wert von 40,7 erreicht und damit zum ersten Mal nach Ausbruch der Pandemie die kritische Marke von 35 überschritten, teilt das Gesundheitsamt Teltow-Fläming mit.

Die meisten Fälle in Blankenfelde-Mahlow

Mit Stand vom 21. Oktober gibt es in Teltow-Fläming 100 Infizierte, am Tag zuvor waren es noch 81. Die meisten Infizierten kommen aus Blankenfelde-Mahlow mit 29 Fällen. 16 wurden für Nuthe-Urstromtal gemeldet und jeweils 15 für Luckenwalde und Ludwigsfelde.

Anzeige

403 Infizierte seit Beginn der Pandemie

273 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, davon zehn Reiserückkehrer. Zudem gibt es 69 Verdachtsfälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich inzwischen 403 Personen mit dem Coronavirus infiziert; 290 gelten als genesen. Die Zahl von 13 Todesfällen ist konstant geblieben.

Private Feiern eingeschränkt

Durch die Inzidenz von mehr als 35 gelten nach der Corona-Umgangsverordnung im Landkreis zusätzliche Regeln und Einschränkungen für mindestens zehn Tage. Bei privaten Feiern sind in privaten Wohnräumen nur noch maximal 15 Personen erlaubt, in öffentlichen oder angemieteten Räumen 25.

Desinfektionsmittel und Masken sollten jederzeit griffbereit sein. Quelle: Elinor Wenke

Veranstalter müssen private Feiern mit mehr als sechs Gästen außerhalb des eigenen Haushalts mindestens drei Werktage vorher dem Gesundheitsamt formlos anzeigen. Das gilt laut Landkreis sowohl für Feiern in privaten Wohnräumen als auch in angemieteten Räumen. Private Feiern sind nicht genehmigungspflichtig.

Eine Maskenpflicht gilt wie bisher in Gaststätten, solange man sich nicht am Platz aufhält, in Personenaufzügen sowie in Büro- und Verwaltungsgebäuden für Beschäftigte und Besucher, sofern man einen Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten kann.

In Gaststätten, Kneipen und Bars gilt zwischen 23 und 6 Uhr ein Ausschankverbot für Alkohol.

Maskenpflicht in Fußgängerzonen

Neu: „Überall dort, wo Menschen auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen dichter oder länger zusammenkommen, zum Beispiel in Fußgängerzonen, gilt die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung“, teilt das Gesundheitsamt mit. Der Landkreis prüft derzeit, dazu eine Allgemeinverfügung zu erlassen, empfiehlt aber schon jetzt das Tragen der Masken in solchen Situationen.

Von Elinor Wenke