Corona: Inzidenzwert in Teltow-Fläming bei 43,1

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Teltow-Fläming steigt weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei 43,1, teilt das Gesundheitsamt am Donnerstag mit. Mit Stand vom 22. Oktober sind in Teltow-Fläming 111 Einwohner infiziert. Die meisten Betroffenen gibt es in Blankenfelde-Mahlow mit 34, in Nuthe-Urstromtal mit 18 und in Luckenwalde mit 16.

Hygieneregeln sind unbedingt zu beachten.

Seit Ausbruch der Pandemie sind damit 417 Infektionen nachgewiesen worden. 301 Personen sind unter Quarantäne gestellt, davon 17 Reiserückkehrer. Außerdem gibt es aktuell 83 Verdachtsfälle. 293 Menschen im Landkreis gelten als genesen.

„Storchennest“ unter Quarantäne

Nachdem eine Person in der Awo-Kita „Am Storchennest“ in Klein Schulzendorf positiv getestet worden ist, wurden 24 Kinder und Beschäftigte der Einrichtung unter Quarantäne gestellt, teilt der Landkreis mit. Alle Betroffenen werden getestet.

Kita „Burg“ betroffen

Auch in der Luckenwalder Kita „Burg“ wurde bei einer Person eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Kinder sind nicht betroffen. Weitere Menschen, die mit der infizierten Person Kontakt hatten, wurden bereits getestet.

Vom Infektionsgeschehen rund um einen Pflegedienst sind laut Gesundheitsamt mittlerweile 15 Personen betroffen. Darunter befinden sich Mitarbeiter, Patienten sowie Angehörige.

Landrätin ist besorgt

Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) äußert sich besorgt: „Die Situation ist ernst, deshalb bitte ich alle Menschen im Landkreis, sich auch weiterhin an alle gültigen Regeln und Empfehlungen zu halten“, erklärte sie. „Schützen Sie sich und andere, indem Sie besonnen und achtsam handeln“, rief sie die Einwohner auf.

Verschärfte Corona-Regeln

Am Mittwoch war im Landkreis erstmals der Inzidenzwert von 35 überschritten worden. Seitdem gelten verschärfte Corona-Regeln und Einschränkungen. In Gaststätten gilt ab 23 Uhr ein Alkohol-Ausschankverbot. Bei privaten Feiern in Wohnräumen sind maximal 15 Personen erlaubt, in öffentlichen oder angemieteten Räumen 25.

Private Feiern müssen angemeldet werden

Veranstalter müssen private Feiern mit mehr als sechs zeitgleich anwesenden Gästen außerhalb des eigenen Haushaltes mindestens drei Werktage vorher dem Gesundheitsamt formlos anzeigen. Dabei sind der Veranstaltungsort und die geplante Anzahl der Teilnehmer zu nennen. Private Feiern sind nicht genehmigungspflichtig.

