Wünsdorf

Sehnsüchtig schauen in Wünsdorf zwei kleine Mädchen vom kleinen Balkon einer Drei-Zimmer-Wohnung auf den Rasen vor dem Haus. Sie sind zweieinhalb und sieben Jahre alt, wie ihre Eltern leben sie noch bis Sonntag in Corona-Quarantäne. Das heißt: Die Jüngste darf nicht in die Kita, die Ältere nicht in die Schule; ihr Vater Denny Böger kann nicht nach Zossen zur Arbeit fahren, ihre Mutter Sandra nicht nach Trebbin.

Denny Böger erzählt, wie alles kam: „Eine Person aus unserer Eltern-Generation war am 22. November zum Kaffeetrinken bei uns. Drei Tage später rief sie an, dass sie zum Test war und das Ergebnis positiv sei. Natürlich musste derjenige sofort in Quarantäne.“ Und weil sie alle vier als Kontaktpersonen angegeben worden waren, gelte nun auch für sie eine Quarantäne. „Das Gesundheitsamt rief bei uns an, alle vier sofort nach Haus, auch die Kinder mussten wir aus der Kita und aus dem Hort holen“, erzählt der Vater. Am darauffolgenden Montag seien sie zum Test beim Hausarzt gewesen – „alle vier negativ“, so Dennis Böger. Die Quarantäne gilt für sie bis Donnerstag, dem 10. Dezember.

Freunde versorgen Familie an der Wohnungstür

So lange bringen Freunde alles, was eine vierköpfige Familie zum Leben braucht, an die Wohnungstür. Die Schwelle zum Hausflur dürfen die Bögers nicht überschreiten. Der Vater sagt: „Wir versuchen das Beste daraus zu machen.“ Vormittags sitze die Große immer an ihren Schulaufgaben. „Ihre Lehrerin schickt uns immer wieder mal was zu“, so Böger. Außerdem malen die Kinder viel, sie spielen und tanzen. „Langweilig wird es nicht ganz“, sagt ihr Vater, und in den kommenden Tagen wollen sie gemeinsam jetzt auch Plätzchen backen. Doch eines bleibe: „Unsere beiden Töchter würden so gerne draußen spielen.“ Oder einfach nur spazieren gehen. „Wenigstens“, fügt er hinzu, „haben wir den kleinen Balkon.“

Oft sind seine Gedanken auch bei seinem Arbeitgeber. „Der kann durch meinen Ausfall aktuell nur verkürzte Öffnungszeiten absichern“, sagt der Angestellte; „bei meiner Frau übernimmt ihre Kollegin die Arbeit mit, was aber auch keine langfristige Lösung sein kann.“ Noch immer warten sie übrigens auf ihre Krankschreibung, „die hatte uns das Gesundheitsamt zugesagt“, erklärt Denny Böger. Doch vor allem die größte Frage der Familie sei bisher unbeantwortet: „Warum müssen wir alle vier trotz unserer Negativtests noch bis zum 10. Dezember in Quarantäne bleiben?“

In Brandenburg 14 Tage Quarantäne , in Berlin weniger

Das fragt die MAZ das Gesundheitsamt im Kreishaus in Luckenwalde. Von dort kommt diese Antwort: „Wer in den vergangenen 14 Tagen engen Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte zu einer Kontaktperson der Kategorie I ist verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben.“ Die ende, wenn der enge Kontakt zu einem bestätigten Fall mindestens 14 Tage zurückliegt und während der Quarantäne keine typischen Krankheitszeichen aufgetreten sind. Kontaktpersonen der Kategorie I müssten wegen der Inkubationszeit auch bei negativen Tests die vollen zwei Wochen in Isolation bleiben. Zur Erklärung heißt es: „Mit dieser Verfahrensweise richtet sich das Gesundheitsamt Teltow-Fläming – wie auch die anderen Gesundheitsämter im Land Brandenburg – nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts.“ In Berlin dagegen dürften Verdachtspersonen die Quarantäne eher verlassen, wenn sie einen negativen Test vorlegen können.

Am Donnerstagmittag meldet sich Denny Böger noch einmal bei der MAZ: „Vor einer halben Stunde habe ich einen Anruf vom Gesundheitsamt erhalten – unsere Quarantäne geht jetzt nur noch bis Sonntag. Das war wohl ein Irrtum vom Bearbeiter, sagte der Mitarbeiter.“ Die Familie freue sich natürlich sehr.

Von Jutta Abromeit