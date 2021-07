Corona: Schulen in Teltow-Fläming bekommen keine mobilen Luftfilter

Teltow-Fläming

In weniger als zwei Wochen beginnt in Brandenburg die Schule wieder – nach derzeitigem Plan im Präsenzunterricht. Doch die Coronazahlen steigen in den letzten Wochen, vermutlich nicht zuletzt durch die Delta-Variante, erneut an. Das Bundeskabinett hat daher Mitte Juli beschlossen, die Länder bei der Anschaffung mobiler Luftfilter zu unterstützen. Insgesamt 200 Millionen Euro will das Kabinett dafür ausgeben, rund 6 Millionen Euro gehen in das Land Brandenburg.

Die Förderung ist allerdings ausschließlich für Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit in Grundschulen und Kitas gedacht. Sie betrifft damit nur Räume, in denen Fenster nur kippbar sind, eingebaute Lüftungsklappen nur einen minimalen Querschnitt haben und keine fest eingebaute Anlage für die Zufuhr von Frischluft sorgt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundschule Groß Machnow will weitere Luftreiniger

Im Norden von Teltow-Fläming betrifft das aber nur sehr wenige Räume. Die Gemeinde Rangsdorf teilte auf MAZ-Anfrage mit, dass die Grundschule in Groß Machnow einen Raum im Gebäudeteil „Speicher“ hat, in dem es zwar Fenster gibt, der aber zu klein ist, um einen guten Luftaustausch zu gewährleisten. Für diesen Raum habe die Gemeinde allerdings bereits Ende 2020 zwei mobile Raumluftreiniger angeschafft.

Die Grundschule Groß Machnow ist die einzige Schule in Rangsdorf, die in einem Raum einen Luftreiniger hat – das allerdings schon seit Ende 2020. Quelle: Christian Zielke (Archiv)

Laut der Leiterin des Bildungsamtes Rangsdorf, Indes Buchwald, wolle die Grundschule Groß Machnow gern noch weitere Raumluftreiniger, die Anzahl liege dem Amt aber nicht vor und „kann aufgrund der Ferien auch nicht aktuell ermittelt werden“, so Buchwald. Allerdings seien an der Grundschule Groß Machnow in den meisten Räumen geeignete Fenster mit entsprechender Größe zum Lüften vorhanden.

Wie Buchwald mitteilte, hätten die Grundschulen Rangsdorf und Groß Machnow sowie die Oberschule über eine Spende CO2-Ampeln erhalten. „Wird der Wert kritisch, wird über die vorhandenen ausreichend großen Fenster gelüftet“, so Buchwald. Die Lüftung über die Fenster müsse ohnehin – ob mit oder ohne mobile Luftfilter – trotzdem zusätzlich erfolgen, „weil das bei diesen Geräten auch notwendig und nicht entbehrlich ist“. Somit sei auch beim Einsatz von mobilen Luftreinigern das Hineinlassen von Luft unvermeidbar – auch bei kalten Raumtemperaturen.

Nur eine Schule in Blankenfelde-Mahlow ohne Lüftungsanlage

Wegen der Nähe zum Flughafen verfügen bereits fast alle Schulen in Blankenfelde-Mahlow über Lüftungseinrichtungen, teilte Gemeindesprecher Wolfgang Huth mit. Lediglich eine noch nicht. „Für diese eine Schule wird der Schulträger in Zusammenarbeit mit der Schulleitung unabhängig von Förderungen an einer sinnvollen Lösung arbeiten.“ Konkrete Planungen gebe es allerdings noch nicht, eventuell würden erforderliche Luftfilteranlagen angeschafft.

In den Zossener Schulen gebe es keine Räume mit eingeschränkten Lüftungsmöglichkeiten, für die die Förderung für Luftfilter greifen würde, teilte Sprecher Michael Roch mit. Auch seitens der Stadt sei die Anschaffung mobiler Luftreinigungssysteme abseits der Förderung derzeit nicht geplant. „Das Lüften in den Klassenräumen hat in der letzten Winterperiode auch bei tiefen Temperaturen gut funktioniert“, so Roch. „Wenn die Räume kurz aber intensiv gelüftet werden, kommt es nur zu einem geringen Temperaturabfall in den Klassenräumen.“ In der Wünsdorfer Comenius-Schule sorgen zusätzlich UV-C-Leuchten für eine Neutralisierung von Bakterien und Viren.

Ludwigsfelde nicht überzeugt von den mobilen Luftreinigern

Ludwigsfelde gebe es ebenfalls keinen Klassenraum, der sich für die Förderung qualifizieren würde, sagt Paul Niepalla, Fachbereichsleiter für Soziales im Rathaus. Auch auf eigene Kosen wird die Stadt vorerst keine Geräte anschaffen. „Wir sind von der Maßnahme noch nicht überzeugt“, sagt Niepalla und beruft sich auf Studien, Empfehlungen des MBJS und Umweltamtes sowie Medienberichte zum Thema. „Die Wirksamkeit der mobilen Luftfilter kann nicht mit der des Stoßlüftens mithalten.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem habe die Stadt Anfang des Jahres bereits die Kosten durchgerechnet, würde sie alle Räume mit den mobilen Geräten ausstatten wollen. Etwa eine halbe Million sei das gewesen. Die Stadt setzt stattdessen auf Lüften – auch wenn es im Winter draußen kalt sei, was die Verwaltung bereits an den Energiekosten der Schule ablesen konnte. „Aber das ist eben in der Pandemie so“, sagt Niepalla.

Die Großbeerener Verwaltung konnte keine Angaben machen, ob die Gemeinde mobile Luftfilter braucht beziehungsweise anschaffen will.

Lesen Sie auch:

Alle Städte und Gemeinden betonen, dass sich die Schulen bei ihren Hygienekonzepten an die Empfehlungen des Brandenburger Bildungsministeriums (MBJS) halten. Dazu gehören – mindestens zu Beginn des Schuljahres – noch eine Maskenpflicht, ein Testkonzept sowie Abstands- und Hygienemaßnahmen.

Von Lisa Neugebauer