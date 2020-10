Luckenwalde

Eine Meldung des brandenburgischen Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) sorgte am Wochenende für Aufregung und Irritationen: Nach dessen Angaben lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Fläming bei 35,9 und hatte damit die erste magische Schwelle von 35 überschritten, was Einschränkungen im Alltag zur Folge hätte.

Gesundheitsamt korrigiert Zahlen

Das Gesundheitsamt Teltow-Fläming gibt aus seiner Sicht Entwarnung: „Die vom Land Brandenburg gemeldete Zahl ist nicht richtig. Mit Stand vom 18. Oktober lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 28,3“, teilt der Landkreis am Montag mit.

Anzeige

Probleme in der Datenübermittlung

Grund des Missverständnisses seien Probleme in der Datenübermittlung in der vergangenen Woche gewesen. „Aufgrund der Unstimmigkeiten zählte das Land alle Infizierten vom 10. bis 18. Oktober 2020 zusammen und ging von 61 Neuinfektionen aus“, heißt es in der Information. Das war aber die Zahl der letzten neun Tage. Die Zahl der Neuinfektionen aus den letzten sieben Tagen lag laut Landkreis bei 48. Am 12. Oktober gab es sechs Neuinfektionen, am 13. Oktober zwei, am 14. Oktober fünf, am 15. Oktober zehn, am 16. Oktober zwölf, am 17. Oktober sieben und am 18. Oktober sechs.

Auch am Montag meldete das Land die gleichen Daten und Sieben-Tage-Inzidenz für Teltow-Fläming wie am Tag zuvor. „Mit der Landesmeldung am 20. Oktober wird die Inzidenz wieder stimmig mit den Werten des Gesundheitsamtes Teltow-Fläming sein“, versichert der Landkreis.

Infektionszahlen steigen

Allzu weit unter der 35-er-Inzidenz liegt der Landkreis dennoch nicht, die Zahl der Infektionen steigt. Mit Stand vom 19. Oktober gibt es in Teltow-Fläming 89 Corona-Infizierte, das sind 21 mehr als vor dem Wochenende, sowie 62 Verdachtsfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 29,5. Insgesamt 269 Personen befinden sich zurzeit in Quarantäne, darunter 19 Reiserückkehrer.

Landrätin ruft zum Reiseverzicht auf

Ungeachtet der Zahlen appelliert Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) eindringlich an die Menschen im Landkreis: „Auch wenn wir die 35-er-Marke der Inzidenz noch nicht erreicht haben: Bitte verzichten Sie auf nicht notwendige Reisen und Zusammenkünfte, halten Sie sich dringend an die Regeln von Abstand und Hygiene und tragen Sie Ihre Alltagsmaske.“

Von Elinor Wenke