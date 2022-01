Teltow-Fläming

Für die Corona-Situation in Teltow-Fläming ist keine Entspannung in Sicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat mit 1397,2 einen neuen Höchstwert erreicht und liegt den vierten Tag in Folge über der Marke von 1000. Das ist der zweithöchste Wert im Land Brandenburg.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Wochenende für den Landkreis 612 Neuinfektionen, davon allein 460 am Sonnabend. Mehr als 4000 Einwohner sind aktuell infiziert. Besonders betroffen sind Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow, Zossen und Luckenwalde. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt unverändert bei 273. 15 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Teltow-Fläming sind mit Corona-Patienten belegt.

Freitesten durch Antigentest in TF möglich

Auf das Ergebnis eine PCR-Tests müssen Betroffene nach Erkenntnis des Gesundheitsamtes in der Regel ein bis zwei Tage warten; in Ausnahmefällen und angesichts der rasant steigenden Zahlen kann es jedoch länger dauern. Für die allgemeine Bevölkerung lassen die neuen Quarantäneregelungen jedoch eine Freitestung auch durch einen Antigentest zu, teilt das Gesundheitsamt Teltow-Fläming mit.

Hohe Inzidenz bei Fünf- bis Neunjährigen im Landkreis Teltow-Fläming

Laut Landesauswertung ist die Gruppe der Fünf- bis 45-Jährigen am stärksten von Corona-Infektionen betroffen. Besonders hoch ist die Inzidenz bei den Fünf- bis Neunjährigen. „Im Landkreis Teltow-Fläming machte diese Gruppe rund 15 Prozent aller seit dem 3. Januar 2022 gemeldeten Neuinfektionen aus“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Ob Ludwigsfelde oder Blankenfelde-Mahlow: Im Norden viele Infektionen in Schulen

Aufgrund der massiven Anzahl von Neuinfektionen – auch unter Kindern und Jugendlichen – die den Landkreis direkt von den Laboren erreichen, sei eine Zuordnung zu Kitas und Schulen derzeit nicht möglich. Bei rund einem Drittel aller aktuell Infizierten handelt es sich um Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. In Ludwigsfelde und Blankenfelde-Mahlow häufen sich derzeit positive Tests in Schulen. Der Landkreis geht davon aus, dass die Omikron-Variante in den betroffenen Einrichtungen für die schnelle Verbreitung der Infektionen sorgt.

Fälle in Pflegeeinrichtungen laut Landkreis TF zurückgegangen

In Pflege- und Senioreneinrichtungen sind die Fälle laut Landkreis erfreulicherweise stark zurückgegangen Aktuell melden vier Flüchtlingseinrichtungen Fälle bei einzelnen Bewohnern.

Von Elinor Wenke