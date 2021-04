Corona - Testpflicht an Schulen: So setzen das die Grundschulen in Teltow-Fläming um

Ab Montag, 19. April, gilt in Brandenburg eine Corona-Testpflicht an Schulen. Die Schulleitungen sind guter Dinge, dass die Maßnahme mehr Sicherheit in den Unterricht bringen, doch für sie bedeutet es auch noch mehr Arbeit.