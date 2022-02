Teltow-Fläming

Das Corona-Infektionsgeschehen in Teltow-Fläming bleibt auf unverändert hohem Niveau, „allerdings ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Vergleich zu Anfang Februar 2022 rückläufig“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Am Freitag meldete das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1429,3 (Vortag: 1432,2). Es wurden 332 neue Coronafälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das sind 80 weniger als am Freitag vor einer Woche.

Seit Beginn der Pandemie sind inzwischen 35.573 Menschen aus dem Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Verwaltung berichtet, dass nach wie vor vor allem aus den bevölkerungsreichen Kommunen aus dem Norden von TF hohe Zahlen gemeldet werden. Gemessen an der Zahl der Einwohner würde die Sieben-Tage-Inzidenz jedoch auch im südlicheren Bereich steigen, heißt es weiter, zum Beispiel der Stadt Baruth oder der Gemeinde Niederer Fläming.

Neue Todesfälle wurden am Freitag nicht gemeldet. Die Verwaltung hat nun aber Details zu den vier in dieser Woche bekannt gewordenen Corona-Toten gegeben: Sie stammten demnach bereits aus dem Vorjahr und seien dem Gesundheitsamt TF erst jetzt aus Nachbarkreisen nachgemeldet worden, so die Verwaltung. Es waren die ersten Corona-Todesfälle seit einem Monat.

Weniger Impftermine im Krankenhaus Ludwigsfelde

Stark zurückgegangen ist das Interesse an Impfungen an allen drei Standorten des Kreises. In der vergangenen Woche waren es nur 290, in den meisten Fällen Zweitimpfungen. Von der Möglichkeit einer zweiten Auffrischungsimpfung haben 34 Personen Gebrauch gemacht. Im Krankenhaus Ludwigsfelde gibt es aufgrund des gesunkenen Interesses ab sofort nur noch mittwochs bis samstags Termine.

Von Victoria Barnack