Am Sonntag wählen die Bürger von Teltow-Fläming ihren Landrat oder ihre Landrätin. Für den obersten Posten in der Kreisverwaltung kandidieren vier Männer und drei Frauen. Die MAZ stellt ihnen in der letzten Woche vor der Wahl Fragen zu besonders wichtigen Themen. Zum Abschluss der Serie durften die MAZ-Leser eigene Fragen stellen.

Eine Trebbiner Lehrerin schrieb: Welche Corona-Konzepte haben Sie für Schulen in der Herbst- und Winterzeit? Masken, Testen in Ordnung, aber was ist mit Lüften? Im letzten Schuljahr saßen die Schüler mit Jacken und Mützen im Unterricht, eine Zumutung!

Andreas von Drateln (AfD)

Der Haltlose Zustand in den Schulen zur Pandemie kann durch nichts entschuldigt werden, da es keine einheitlichen Maßnahmen weder auf Bundes- noch Landesebene gab. Sollte ein erhöhter Krankenstand durch einen Arzt festgestellt werden, sollten die Kinder auf schnellsten Weg ins Homeschooling gehen. Leider ist die Digitalisierung und der Ausbildungsstand der Lehrkräfte weiter ausbaufähig und muss weiter vorangetrieben werden. Unsere Kinder dürfen nicht als Versuchsobjekte missbraucht werden. Ein sogenanntes „Wegsperren“ der Kinder hat zu unterbleiben.

Johannes Ferdinand (CDU)

Ich würde mich freuen, wenn Kinder und Jugendliche so schnell wie möglich wieder ohne Auflagen am Unterricht teilnehmen könnten. Doch leider ist die Pandemie nicht ausgestanden. Ich setze mich dafür ein, dass wir als Schulträger, trotz des negativen Votums von Seiten des Landes, die einzelnen Lüfter-Fabrikate testen. Eine Markterkundung für Luftfilter wurde schon in Auftrag gegeben. Solange die Pandemie nicht ausgestanden ist, bin ich weiterhin für das bewährte Testen in den Schulen.

Dietlind Biesterfeld (SPD)

Mein oberstes Ziel ist: Schulen offen halten! Die beste Strategie dafür ist das Impfen. Mittlerweile gibt es Impfstoff für die über zwölfjährigen Kinder, in wenigen Wochen wahrscheinlich auch für die unter Zwölfjährigen. Kinder, die nicht geimpft werden wollen oder sollen, sollten aber die Freiheit behalten, das nicht zu tun. Dafür muss es weiter kostenlose Tests geben.

Kornelia Wehlan (Linke)

Mein oberstes Ziel ist es, dass Schulen und Kitas offen bleiben. Das heißt testen, Abstände einhalten, Unterricht entzerren, Stoßlüften. Die TF-Busflotte mit dem Schülerverkehr ist bereits komplett aus Kreismitteln mit UV-Filtern gegen Coronaviren ausgerüstet. Seit wenigen Tagen gibt es nun ein vom Land mit dem Bund abgestimmtes Förderprogramm für mobile Luftfilter in Schulen und Kitas (für Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit und wenn unter Zwölfjährige sie nutzen). Das reicht nicht aus.

Klaus-Peter Gust (Grüne)

Kinder brauchen den direkten sozialen Kontakt zu ihren Lehrkräften, ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und viel Bewegung auf dem Schulhof aber kein Homeschooling. Es muss alles dafür getan werden, dass die Schulen offen bleiben und die Forderungen der Gesundheits- und Schulämter eingehalten werden. Mehrmaliges Lüften im Unterricht, Masken, Testen und Abstandsregeln werden den Schulalltag bestimmen. Luftfilteranlagen in Klassenräumen sind mir nicht bekannt. Wer sich impfen lässt, schützt sich und andere.

Dennis Richter (FDP)

Hier würde ich mich auf bereits gemachte Erfahrungen der Gesundheitsämter stützen. Vor allem Bereiche mit vielen Ansteckungen sind scharf zu reglementieren. Umgekehrt kann der Umgang in Bereichen mit sehr wenigen oder keinen Ansteckungen offener sein. Wenn es der Haushalt erlaubt, sind Luftfilter sicher eine enorme Erleichterung. Eine vitaminreiche Ernährung in der kalten Jahreszeit war auch schon vor Corona eine hervorragende Idee.

Andrea Hollstein (BVB/Freie Wähler)

Ich spreche mich ganz klar für die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts aus. Da wir als BVB/Freie Wähler ohnehin für eine baldige Aufhebung aller Beschränkungen werben, haben wir hier eine konsequente Linie. Weitere Tests an Schulen sind sinnvoll, weil man hierdurch Infektionsketten nachvollziehen kann. Allerdings müssen diese kostenlos bleiben. Zudem betone ich, dass die Installation von Luftfilteranlagen überfällig ist.

