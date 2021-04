Ludwigsfelde

Die Freude ist in Andreas Mentzels Gesicht trotz FFP2-Maske gut zu erkennen: Die Augen des 56-Jährigen strahlen. Vor der Hausarztpraxis macht er sogar einen kleinen Luftsprung. Mentzel hat am Mittwochvormittag seine erste Corona-Schutzimpfung bekommen. Vor der Spritze sei er „freudig aufgeregt“ gewesen, sagt er. „Bedenken hatte ich überhaupt keine.“ Er freue sich, dass er endlich geimpft sei, der Hersteller sei ihm dabei völlig egal gewesen. „Die Menschen rauchen und trinken Alkohol und machen sich dann Sorgen um den Impfstoff – meine Risikobewertung ergab: alles bestens.“ Geimpft wurde Mentzel mit dem Stoff des Herstellers Biontech/Pfizer, der derzeit an die Praxen im Land verteilt wird.

Große Freude: Andreas Mentzel bekommt seine erste Corona-Impfung von Ärztin Susanne Schäfer. Quelle: Lisa Neugebauer

Seit Dienstag sind die Corona-Impfungen auch bei Hausärzten möglich. Während der Start in einigen Orten wegen Lieferverzögerungen der Impfdosen noch schleppend anläuft, ist davon in der Ludwigsfelder Gemeinschaftspraxis der Ärzte Christian Schäfer, Matthias Lachmann, Frank Säger und Beate Gustavus am Mittwochvormittag nichts zu merken. Im Minutentakt werden die Patienten in die Behandlungszimmer gerufen, die Schlange im Flur der Praxis ist ständig in Bewegung.

Insgesamt 400 Impfdosen will das Ärzteteam am Mittwoch unter die Leute bringen – 240 am Vormittag in Ludwigsfelde, 160 am Nachmittag in Großbeeren. „Dafür steht der normale Praxisbetrieb still“, sagt Schäfer. Übung in der Logistik haben die Ärzte der Gemeinschaftspraxis bereits, denn sie durften in den letzten drei Wochen beim Pilotprojekt mitmachen. Hürden gebe es trotzdem, sagt Schäfer – und davon nicht zu wenige.

Praxis weiß nicht, wie viele Impfdosen kommen

Beispielsweise wusste die Arztpraxis bis zur Lieferung nicht, wie viel Impfdosen sie bekommen wird. „Vergangene Woche Dienstag mussten wir bestellen – da hieß es, es gebe 56 Impfdosen pro Arzt“, sagt Schäfer. „Jetzt kam aber mehr als gedacht.“ Weil die Praxis so schnell keine zusätzlichen Termine vergeben konnte, öffnete sie kurzfristig die Sprechstunde in der Großbeerener Praxis für alle Patienten – egal welchen Alters. „Wir wollen so schnell wie möglich viele gegen Corona impfen“, sagt Schäfer. Das Angebot wollten sich viele Großbeerener nicht entgehen lassen, vor der Praxis bildete sich am Mittwochnachmittag eine lange Schlange.

Schäfer freut sich über die Impfbereitschaft, die inzwischen merklich gestiegen sei. „Das Problem ist aber, dass ich eigentlich auch extra Zeit brauche, wenn ich mehr Menschen impfen will – was ich unbedingt will.“ Denn während die Impfung gerade einmal drei Minuten dauere, sei die vorhergehende Bürokratie enorm, so der Arzt. „Die Leute müssen einen zweiseitigen Anamnesebogen und drei Seiten Aufklärungstext ausfüllen und lesen“, erklärt Schäfer.

Dazu kämen Impfberechtigungsscheine oder andere Nachweise „Das Ganze müssen wir dann ins System eintragen und zehn Jahre in Aktenordnern aufbewahren“, sagt Schäfer. Alles müsse vor der Impfung kontrolliert und sortiert und dann Termine koordiniert werden. Das passiere meist spät abends, teilweise sei das Praxisteam damit bis Mitternacht beschäftigt. „Wir brauchen für den Papierkram gut 250 Arbeitsstunden zusätzlich pro Woche“, sagt Schäfer. „Meine Leute gehen auf dem Zahnfleisch.“

„Das sind aufregende Zeiten, die sehr an die Substanz gehen“

Da der Impfstoff von Biontech nach dem Auftauen in drei Tagen verimpft werden muss, ist das Team zwei Tage in der Woche mit Impfen beschäftigt – auch, um an den anderen Tagen den normalen Praxisbetrieb aufrecht zu erhalten. „Den gibt es schließlich auch noch“, sagt Schäfer. Um einen reibungslosen Ablauf an den Tagen zu gewährleisten, sind sechs Mitarbeiter im Einsatz: zwei am Empfang, drei Impfärzte und ein Arzt, der für die anderen den Impfstoff anmischt und die Spritzen aufzieht.

Gut ein halbes Jahr lang stellt sich Schäfer noch auf den „Impf-Stress“ ein. „Das sind schon aufregende Zeiten, die sehr an die Substanz gehen“, sagt er. Doch unterkriegen lasse er sich nicht, wolle er schließlich, dass Deutschland so schnell wie möglich aus der Pandemie komme. Helfen würde es ihm dennoch, wenn die Bürokratie etwas verringert würde, wenn es rechtlich gelingen würde, die Menschen – beispielsweise über eine App – bereits vor dem Praxisbesuch aufzuklären. „Aber das ist eben typisch Deutschland“, sagt Schäfer.

Von Lisa Neugebauer