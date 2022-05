Teltow-Fläming

Die Omikron-Variante des Coronavirus sei harmloser als vorherige Mutationen. Diese Vermutung hält sich bis heute hartnäckig. Doch neue Auswertungen der Corona-Todeszahlen aus Teltow-Fläming lassen daran zweifeln. So berichtet das Gesundheitsamt nun, dass seit zwei Monaten wieder mehr Tote zu verzeichnen sind. „Erst das Auftreten der Omikron-Untervariante BA.2 führte seit März 2022 zu einem Anstieg der Omikron-Letalitätsrate, dem Anteil der Verstorbenen unter den Infizierten“, heißt es von der Kreisverwaltung.

Insgesamt 323 Menschen aus Teltow-Fläming sind seit dem Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus gestorben. Von den inzwischen fast 52.700 Infizierten haben nur 0,6 Prozent die Krankheit nicht überlebt. „Die Zahl der Todesfälle ist nach Einschätzung des Gesundheitsamtes im Verhältnis zur Zahl der Neuinfektionen sehr niedrig und war im Pandemieverlauf überwiegend rückläufig“, erklärt die Kreisverwaltung.

Sterberate durch Corona steigt in TF seit März wieder

Am höchsten war die Sterberate ganz zu Beginn: An der sogenannten Wildform des Virus verstarben fast vier Prozent aller Infizierten aus TF. Während der Alpha-Welle sank der Anteil auf 1,4 Prozent, bei Delta auf 0,75 und bei der ersten Omikron-Welle im Januar und Februar 2022 auf nur noch 0,1 Prozent. Seit März ist die Letalitätsrate durch die neue Variante Omikron BA.2 wieder auf 0,15 Prozent angestiegen.

„Zusammenfassend ist das Sterberisiko an Covid-19 trotz der jüngsten Häufungen an Todesmeldungen sehr gering und liegt weiterhin deutlich unter den Werten der Jahre 2020 und 2021“, sagt Amtsarzt Rüdiger Lehmann über die aktuelle Situation.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die meisten Corona-Todesfälle gab und gibt es unter den Senioren. In der Altersgruppe ab 80 Jahren sterben nach wie vor fast zwölf Prozent, also jeder achte Infizierte, an Corona. Das Gesundheitsamt berichtet, dass das Durchschnittsalter der seit Januar 2022 Verstorbenen bei rund 82 Jahren liegt. Bei Männern verläuft die Infektion statistisch gesehen häufiger tödlich als bei Frauen.

Weniger Corona-Tote in Pflegeheimen in TF

Abgesehen vom höheren Alter ließen jedoch sich keine besonderen Personengruppen identifizieren, so das Gesundheitsamt. Auch Ausbrüche in Pflege- oder Altenheimen tragen nicht mehr drastisch zur Sterberate bei. Lediglich 20 Prozent der seit Jahresbeginn verstorbenen Infizierten lebten vorher in einer Einrichtung.

Von Victoria Barnack