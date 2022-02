Teltow-Fläming

An der Pandemiebekämpfung arbeiten derzeit bis zu über 100 Personen in der Kreisverwaltung. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landkreises hervor. Demnach sind unter den Beschäftigten 45 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Sie nehmen Aufgaben wahr, die vom Meldewesen über die Ermittlung und Kontaktpersonennachverfolgung bis zur Umsetzung der Nationalen Teststrategie reichen. Hinzu kommen 13 Beschäftigte anderer Bereiche, die zur Unterstützung des Gesundheitsamtes „abgeordnet“ sind.

Weitere 25 Mitarbeiter aus anderen Fachämtern der Kreisverwaltung unterstützen zeitweilig. Sie sind unter anderem wechselnd beim Corona-Bürgertelefon tätig, bearbeiten Ordnungswidrigkeiten, beobachten und melden die Lage in der kritischen Infrastruktur oder beantworten schriftliche Anfragen zur Rechtslage. Zusätzlich helfen drei sogenannte RKI-Scouts. Sie stammen in der Regel aus anderen Berufen und wurden vom RKI geschult, um zum Beispiel die Kontaktnachverfolgung durchführen zu können. Auch die Bundeswehr ist weiter zahlreich in Teltow-Fläming vor Ort. Derzeit sind es 35 Soldaten, berichtet die Verwaltung. Sie werden beispielsweise im Meldewesen, in der Kontaktnachverfolgung und im Impfzentrum eingesetzt. Ihre Hilfe sei für den Landkreis momentan „unverzichtbar“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das zusätzlich nötige Personal führt beim Blick auf die Finanzen des Landkreises zu einem außergewöhnlichen Effekt: Um alle Mitarbeiter bezahlen zu können, benötigte der Kreis 2021 rund eine Million Euro mehr als geplant. Das geht aus Zahlen des Haushaltsvollzugsberichtes (Stand Oktober 2021) hervor. Bisher war es meist andersherum: Weil im Kreishaus viele Stellen unbesetzt sind, blieb vom Personal-Budget am Jahresende oft eine siebenstellige Summe übrig. Teltow-Fläming hat unter anderem zur Deckung der höheren Kosten rund 2,8 Millionen Euro aus dem Rettungsschirm des Landes erhalten.

Inzidenz sinkt in TF auf 1.708,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Teltow-Fläming am Mittwoch leicht gesunken. Sie liegt nun bei 1.708,5 (Vortag: 1.782,5). Es wurden 913 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus kamen erneut nicht hinzu. Auf den beiden Intensivstationen in TF muss aktuell ein Covid-Patient behandelt werden.

